Национальный банк Украины

В Национальном банке Украины состоялся круглый стол с участием внешних экспертов, посвященный обновленным макроэкономическим прогнозам НБУ. Во время мероприятия заместитель Председателя НБУ Дмитрий Сологуб и директор департамента монетарной политики и экономического анализа Сергей Николайчук обсудили с его участниками перспективы украинской экономики в 2016-2017 гг., Описаны в новом ежеквартальном "Инфляционный отчет" за июль 2016 года, сообщает пресс-служба.

Национальный банк сохранил прогноз по росту реального ВВП на уровне 1.1% в 2016 году и 3.0% в 2017 году, а также прогноз инфляции на уровне 12% на конец этого года и 8% на конец следующего года, несмотря на смену ряда предположений по сравнению с апрельским прогнозом. Актуальными остались предположение о ситуации на Востоке страны, притока депозитов в национальной валюте в банках и восстановления кредитной активности. В то же время Национальный банк ожидает, что цены на сырьевые товары будут выше, чем предполагалось в предыдущем прогнозе. Это, а также отражение в статистике повышение тарифов на коммунальные услуги, приведет к возвращению инфляции до целевого уровня 12% во второй половине 2016 года.

Также обновленный прогноз основывается на более оптимистичных предположениях относительно урожая зерновых в 2016-2017 гг. Учтены и новые факторы - влияние BREXIT на рост в Великобритании и ЕС, который ожидается незначительным, разрешенную репатриацию дивидендов и смещение графика официального финансирования на квартал вперед.

Кроме обновленных макроэкономических прогнозов, представители Национального банка представили ряд специальных тем, рассмотренных в июльском "инфляционного отчета":

∙ Волатильность обменного курса гривни:

Опыт других стран показывает, что после введения режима инфляционного таргетирования сначала курсовая волатильность повышается, прежде всего из-за ухода от режима фиксированного курса, однако со временем она снижается до умеренных 2-15%. Дальнейшая реализация режима инфляционного таргетирования в Украине имеет, с одной стороны, обеспечить подобную умеренную волатильность обменного курса гривны, а с другой - способствовать снижению интенсивности курсовых всплесков в случае резкого изменения внутренних или внешних факторов.

∙ Влияние снижения ставки ЕСВ на динамику заработных плат:

Снижение ставки ЕСВ частично реализовалось в повышении заработных плат, свидетельствуют результаты опроса предприятий, проведенного Национальным банком. Лишь около четверти предприятий направили высвободившиеся средства на повышение зарплат, в то время как остальные использовали их на покрытие убытков от колебания курса, уплату других налогов и сборов, принятие на работу новых сотрудников.

∙ Влияние промышленной инфляции на потребительские цены в Украине:

Рост промышленной инфляции потенциально несет риски ускорения и потребительской инфляции, но, в Украине влияние изменения индекса цен производителей на индекс потребительских цен оказался слабым - увеличение ИЦП на 10% за месяц в среднем приводит около 1% прироста ИПЦ.

∙ Частные денежные переводы в Украину:

Роль денежных переводов в украинской экономике постоянно росла в течение последних лет. С 2005 по 2015 г. их номинальный объем вырос с 2.8% до 5.7% от ВВП. Так, увеличение переводов в Украину в течение 2011 - 2013 гг. Несколько сдержало расширение дефицита текущего счета и было одним из факторов роста частного потребления. Но, по оценкам НБУ, в среднесрочной перспективе соотношение объемов переводов в ВВП Украины постепенно уменьшаться.

∙ Оценка потенциального уровня ВВП и циклической позиции экономики Украины:

Потенциальный ВВП потерпел существенного падения в течение 2014-2015 годов, в частности из-за разрушения отдельных промышленных объектов в восточных регионах и снижение загруженности, а также сокращение экономически активного населения. Сдерживает рост потенциального ВВП низкий уровень инвестиций.

Эксперты, которые присоединились к круглого стола, подняли вопрос влияния изменений учетной ставки на стоимость кредитных ресурсов и процесс восстановления кредитования, ожидаемой динамики цен на металлы и зерно, источников пополнения международных резервов, а также эффекта волатильности обменного курса на потребительскую инфляцию.

С презентацией "Инфляционный отчет" (июль 2016), которая была продемонстрирована во время мероприятия можно ознакомиться по ссылке: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=35022564.

"Инфляционный отчет" за июль 2016 и архив предыдущих изданий можно найти по ссылке: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=742185.