Концерн Nokian Tyres объявляет результаты I полугодия 2016г.

Апрель – июнь 2016



Чистые продажи уменьшились на 2,3% до 337,4 млн евро (345,5 млн евро за аналогичный период прошлого года). Курс валют негативно сказался на данном показателе, обусловив его снижение на 17,4 млн евро по сравнению с курсом в апреле – июне 2015-го.

Операционная прибыль уменьшилась на 3,8% до 77,5 млн евро (80,6 млн евро во ІІ квартале прошлого года). Доля операционной прибыли составила 23,0% (23,3% за аналогичный период 2015 года).



Прибыль во ІІ квартале 2016 года снизилась на 4,9% до 61,3 млн евро (64,5 млн евро за ІІ квартал прошлого года).

Прибыль на одну акцию составила 0,46 евро (0,48 евро за аналогичный период прошлого года).

Показатель cash flow равнялся 21,3 млн евро (11,0 млн евро в апреле – июне 2015-го).



Январь – июнь 2016



Чистые продажи уменьшились на 2,2% до 613,3 млн евро (626,8 млн евро в I полугодии прошлого года). Курс валют негативно сказался на показателе чистых продаж, снизив его на 32,1 млн евро по сравнению с курсом первого полугодия 2015-го.



Операционная прибыль уменьшилась на 0,7% до 128,0 млн евро (128,8 млн евро за аналогичный период 2015 года). Доля операционной прибыли составила 20,9% (20,6% в I полугодии 2015-го).



Прибыль в течение периода уменьшилась на 49,4% до 101,2 млн евро (199,8 млн евро в первом полугодии прошлого года). В І квартале 2015 года на основании отмены Советом по урегулированию спорных вопросов решения, ранее принятого финским налоговым ведомством, компания возвратила совокупные дополнительные налоги за период 2007–2010 и штрафы в размере 100,3 млн евро, что было учтено в финансовых результатах. Исключая налоговое решение, прибыль в течение рассматриваемого периода увеличилась на 1,6% по сравнению с І кварталом 2015-го.



Прибыль на одну акцию составила 0,75 евро (1,50 евро в I полугодии 2015 года).



Показатель cash flow составил -40,0 млн евро (-5,7 млн евро в аналогичном периоде прошлого года), что обусловлено уплатой 51,0 млн евро дополнительных налогов с учетом штрафа за период 2007–2010. Компания произвела налоговую выплату в январе 2016-го.

Финансовый прогноз (на текущий год)



В 2016 году с учетом курсов валют чистые продажи и операционная прибыль, как ожидается, останутся на том же уровне, что и в 2015-м.



Ключевые показатели, млн евро

4–6/2016 4–6/2015 Изменения, % 1–6 /2016 1–6 /2015 Изменения, % 2015 Чистые продажи 337,4 345,5 -2,3 613,3 626,8 -2,2 1360,1 Операционная прибыль 77,5 80,6 -3,8 128,0 128,8 -0,7 296,0 Операционная прибыль, % 23,0 23,3 20,9 20,6 21,8 Прибыль до уплаты налогов 74,8 73,2 2,1 123,2 136,7 -9,9 274,2 Прибыль за период 61,3 64,5 -4,9 101,2 199,8 -49,4 240,7 Прибыль на 1 акцию, евро 0,46 0,48 -5,9 0,75 1,50 -49,8 1,80 Коэффициент собственного капитала, % 72,0 70,4 70,8 Cash Flow 21,3 11,0 -40,0 -5,7 283,4 Доля заемного капитала, % Gearing 6,6 6,9 -16,9 Капитальные расходы 25,3 26,3 -3,7 44,4 48,2 -7,9 101,7

Обзор рыночной ситуации



Мировую экономику, по всей вероятности, ожидает медленный рост. Хотя плановое восстановление происходит довольно медленно и неуверенно, риск глобальной рецессии в обозримом будущем низок. Брекcит негативно сказался на процессе восстановления и прогнозах роста на 2017 год. США сохранили за собой статус «локомотива» экономического роста. Европа также пришла в себя, но темп восстановления всё еще сильно разнится между отдельными странами. По оценкам, мировой ВВП в 2016 году вырастет на 3,1%. Оценки роста ВВП для скандинавских стран варьируются в пределах +0,5% до +3,8%; для Европы, включая государства Скандинавского полуострова, составляют +1,3%, для США – +2,0%. В России ВВП, как прогнозируют, уменьшится на 1-2%.



В Европе продажи новых автомобилей в первой половине 2016 года увеличились на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи шин для легковых автомобилей и внедорожников дистрибьюторам (sell-in) выросли на 2% по сравнению с I полугодием 2015 года с учетом роста спроса в сегменте зимних шин на 9%. В целом спрос на шины в Центральной Европе, по оценкам, продолжит медленно расти. Тем не менее ценовое давление по-прежнему остается высоким.



В скандинавских странах продажи новых автомобилей в первом полугодии 2016-го выросли на 10% по отношению к аналогичному показателю в соответствующем периоде прошлого года.





Объем рынка автомобильных шин показал увеличение на 1% по сравнению с первым полугодием 2015-го. В течение 2016 года рост, как ожидают, сохранится на том же уровне.



В США продажи новых автомобилей увеличились на 1% по сравнению с первым полугодием 2015-го. Объем рынка автомобильных шин вырос на 1%. Спрос на шины для легковых автомобилей и внедорожников в Северной Америке, по прогнозам, в 2016 году вырастет на 1%.



Мировой спрос на индустриальные шины в первом полугодии 2016 года продолжил сильно варьироваться между продуктами и рынками. Высоким остался спрос на шины для первичной комплектации лесозаготовительной техники. Увеличение использования древесины и хорошая доходность данного сектора экономики поддержат высокий спрос на лесозаготовительную технику и шины для нее в следующих кварталах.



В первой половине 2016-го в Европе продажи премиальных грузовых шин выросли на 4%, в то время как в скандинавских странах снизились на 6%. В России спрос на премиальные грузовые шины увеличился на 40% по сравнению с первым полугодием 2015-го. На всех западных рынках Nokian Tyres спрос на грузовые шины в 2016-м, как ожидается, покажет некоторый рост или останется на том же уровне, что и в прошлом году.



Сырье



По-прежнему отмечался «попутный ветер» в виде снижающихся затрат на сырье, но, как ожидают, во второй половине 2016 года цены поднимутся. Затраты на закупку сырья Nokian Tyres снизились на 12,0% по отношению к первому полугодию 2015. Планируется, что в течение 2016 года стоимость сырья для концерна уменьшится приблизительно на 5%, что позволит сэкономить приблизительно 15 млн евро по сравнению с прошлогодним периодом.



Инвестиции



Инвестиции в I полугодии 2016 года составили 44,4 млн евро (48,2 млн евро за аналогичный период прошлого года). Это включает производственные инвестиции в российский и финский заводы, пресс-формы для новых продуктов, проекты по развитию процессов и информационных технологий, а также в расширение сети Vianor.



В январе – июне 2016 года количество сотрудников Nokian Tyres в среднем равнялось 4 384 (4 361 человек в январе – июне 2015-го), к концу отчетного периода в концерне числилось 4 266 сотрудников (4 393 в прошлом году). В Финляндии общее количество сотрудников к концу отчетного периода составило 1616 (1 802 человека в 2015 году), в России – 1 352 человека (против прошлогоднего показателя в 1 346). В cобственной сети шинных центров Vianor

к концу отчетного периода был занят 1 661 сотрудник (против 1 628 за аналогичный отчетный период прошлого года).

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