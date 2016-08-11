ПЕРВЫЙ РИТЕЙЛ ПАРКВ УКРАИНЕ ПОСТРОИТ «ИММОШАН УКРАИНА»

«Ритейл Парк Петровка» - первый в Украине торговый объект, распространенного за рубежом формата Retail Park. Эта концепция торговой недвижимости позволяет использовать значительные площади для крупных магазинов с отдельными фасадными входами и максимально широким ассортиментом товаров.



Международный девелопер Immochan имеет мировойопыт реализации проектов формата Ритейл Парк, из 2.5 млн.кв.м. собственных арендных площадей в портфеле недвижимости девелопера- 1 млн.400 тыс. кв.м. приходится на Ритейл Парки.



Решение о строительстве «Ритейл Парк Петровка»было принято девелопером на основании проведенных исследований по выявлению потребностей населения в зоне охвата объекта -свыше 1 млн. человек, которые проживают в Оболонском, Подольском, Деснянском районах города Киева и г. Вышгород с целью предоставленияактуальных комплементарныхтоваров и услуг.



Следует ометить, что в данной локации мощная синергия таких торговых объектов как действующий ТЦ «Ашан Петровка» и будущие - DIY «Эпицентр К», «Ритейл Парк Петровка» создастуникальный ритейл кластер, для удовлетворения всевозможных потребностей населения, в сегменте средний и выше среднего потребительского достатка. Прогнозируемый трафик посетителей в будний и выходные дни от 30 000 до 60 000 соответственно.



Общая площадь первой фазы «Ритейл Парка Петровка» составляет 12 000 кв.м. Архитектурное решение проекта разработано в соответствии с мировыми трендами дизайна и энергоэффективных технологий.



В данной модели «Ритейл Парка Петровка»строения располагаются в два ряда, линейно по отношению друг к другу, парковка находится перед зданиями. Будут представлены магазиныкрупных сетевых представителей розничной торговли, таких категорий как: товары для дома, электроника, одежда для всей семьи, детские и спортивные товары, товары для животных,ресторанный хабиз 4 – 5 ресторанов и кафе с уютными терассами, зеленой зоной отдыха и удобным паркингом для посетителей.Каждый магазин обеспечен прямым доступом с общей парковки и отдельной зоной для разгрузки товара.

В данное время в «Ритейл парк Петровка» осуществляется набор арендаторов. Достигнуты соглашения по72%торговой площади проекта. Известно, что для детей будет открыт детский парк празднования дней рождения «Дитяча Планета» площадью порядка 4 000 кв.м. и на площади 1 200 кв.м. расположится супермаркет товаров для дома JYSK.

Также в данном проекте откроетсявсемирно известный Спортивный гипермаркет.



Информационная справка:



Pитейл парк (Retailpark)по определению международной ассоциации торговых центров (ICSC):- это последовательно разработанный, планируемый и управляемый объект коммерческой недвижимости, который в основном состоит из средних и крупных представителей розничной торговли (гипермаркеты или крупные сети). Такие объекты коммерческой недвижимости широко распространены в Америке и Европе.

«Дитяча планета»- это современное пространство для детей разных возрастных групп, с четкой сегментацией по возрастному принципу. Отличительной чертой парка является уникальный мультипликационный стиль, который используется в декорировании игровых зон. Декорации и стилистическое оформление залов изменяются согласно последним мировым трендам и новинкам мультипликационной индустрии. Самая главная концепция Детской Планеты это сделать незабываемое День Рождение. Среди дополнительных услуг: услуги няни, услуги мастеров по творческому развитию ребенка, «baby-группы», где дети с удовольствием проводят время и находятся под присмотром высококвалифицированного персонала.Сеть детских парков «Дитяча Планета» входит в бренд-портфель компании Sandy Park Украина. Основанная в 2013 году, компания Sandy Park, успешно развивает сеть детских парков «Дитяча Планета», которые представлены в Киеве, Одессе, Виннице, Чернигове, Львове, Запорожье, Харьков и Полтаве.

JYSK (ЮСК) - международная розничная сеть, предлагающая полный ассортимент товаров для дома. Ее первый магазин был открыт в 1979 году в Дании Ларсом Ларсеном, владельцем JYSK. Сегодня сеть JYSK представляет собой большую международную группу, которая насчитывает более 2300 магазинов в 41 стране мира, преимущественно в Европе. Торговая сеть является одним из европейских лидеров в категориях товаров для сна (матрацы, подушки, одеяла и т.д.), домашнего текстиля, товаров для ванной комнаты, жилой мебели, а также садовой мебели и товаров для летнего отдыха. В Украине бренд JYSK представлен с 2004 года. Сегодня в Украине работает 30 магазинов JYSK: в Киеве, Житомире, Одессе, Харькове, Днепропетровске, Сумах, Херсоне, Виннице, Луцке, Ровно, Хмельницком, Львове, Ивано-Франковске, Чернигове, Тернополе, Белой Церкви (Киевская область), а также онлайн-магазин

Immochan - одна из лидирующих международных компаний по развитию и управлению коммерческой недвижимостью: - международная розничная сеть, предлагающая полный ассортимент товаров для дома. Ее первый магазин был открыт в 1979 году в Дании Ларсом Ларсеном, владельцем JYSK. Сегодня сеть JYSK представляет собой большую международную группу, которая насчитывает более 2300 магазинов в 41 стране мира, преимущественно в Европе. Торговая сеть является одним из европейских лидеров в категориях товаров для сна (матрацы, подушки, одеяла и т.д.), домашнего текстиля, товаров для ванной комнаты, жилой мебели, а также садовой мебели и товаров для летнего отдыха. В Украине бренд JYSK представлен с 2004 года. Сегодня в Украине работает 30 магазинов JYSK: в Киеве, Житомире, Одессе, Харькове, Днепропетровске, Сумах, Херсоне, Виннице, Луцке, Ровно, Хмельницком, Львове, Ивано-Франковске, Чернигове, Тернополе, Белой Церкви (Киевская область), а также онлайн-магазин www.jysk.ua - одна из лидирующих международных компаний по развитию и управлению коммерческой недвижимостью:

40 лет компания Immochan развивает свой глобальный опыт в области коммерческой недвижимости.

400 торговых центров в управлении в 12 странах Европы и Азии.

Компания создает привлекательные, современные торговые центры.

2.5 млн.кв.м. арендных площадей.

1.4 млн.кв.м. ритейл парки.

15 000Партнеров.

1.7 миллиардов посетителей в год.

+10 открытийв 2015.

Компания «Иммошан Украина» основана в 2006 году и входит в холдинг Auchan.На данный момент компания «Иммошан Украина» управляет 3 – мя торговыми галереями в Киеве: ТЦ «Ашан Петровка» и ТЦ «Ашан Беличи», ТЦ «Ашан Черниговская». В настоящее время компания работает над реализацией троихмасштабных проектов: 2 в Киеве и 1 в Одессе, открытие которых запланировано в 2017 – 2019 годах.