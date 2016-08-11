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Авиакомпания Czech Airlines

Авиакомпания Czech Airlines
11 августа 2016

Авиакомпания Czech Airlines продолжит выполнение рейсов Одесса - Прага в зимний период

Международный аэропорт Одесса и авиакомпания Czech Airlines объявляют о продолжении сотрудничества на период зимней навигации. С 31 октября 2016  года по 24 марта 2017 года рейсы по маршруту Одесса - Прага будут выполняться два раза в неделю. Вылеты из Праги будут осуществляться по понедельникам и четвергам в 22.20, из Одессы – по вторникам и пятницам в 05.00 по местному времени. Время в пути – 2 часа 10 минут. Утренние рейсы из Одессы удобно стыкуются в аэропорту Праги имени Вацлава Гавела со всеми рейсами маршрутной сети перевозчика.
Напомним, авиакомпания Czech Airlines возобновила рейсы в Международный аэропорт Одесса в апреле 2016 года после двухлетнего перерыва. Направление  обслуживается на самолете Airbus-319, вместимостью 144 пассажира с компоновкой салона – бизнес и эконом класса.

Справка:
 
Компания Czech Airlines является флагманом авиации Чешской республики и выполняет рейсы из Праги по важнейшим направлениям в Европе и Азии. С 2001 года авиакомпания Czech Airlines является членом альянса SkyTeam. Авиакомпания Czech Airlines является обладателем сертификата соответствия ISO 14001 (охрана окружающей среды) и сертификата IOSA (IATA Operational Safety Audit) – самых передовых стандартов безопасности на воздушном транспорте.

Международный аэропорт Одесса – входит в ТОП-3 крупнейших аэропортов Украины по количеству обслуженных пассажиров по итогам 2015 года, связанный регулярными и чартерными рейсами с городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.
Дополнительная информация:
Мария Попович, пресс-секретарь Международного аэропорта Одесса
050-318-03-44
m.popovich@odessa.aero  
http://www.odessa.aero/  
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