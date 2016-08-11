Platinum Bank досрочно погасил часть рефинансирования

Привлечение в Platinum Bank инвестора сопровождается досрочным погашением стабилизационного кредита НБУ. Сегодня, 9 августа, в Национальном банке Украины подтвердили поступление средств в 2016 году в размере 228,3 млн. грн. и из них досрочное погашение основной задолженности составило 49,0 млн грн., или 26,9% от общего объема погашений основной задолженности по кредиту. В финансовом учреждении уверены, что стабилизация работы, повышение уровня ликвидности и платежеспособности, позволит вернуть регулятору оставшуюся часть также раньше намеченных сроков.

Речь идёт о стабилизационных кредитах НБУ, полученных Platinum Bank в 2014-2015 годах. Сегодня у нас есть все основания полагать, что мы досрочно погасим эти обязательства: в банк пришел новый инвестор, мы обновили стратегию развития и рассчитываем на существенное улучшение показателей деятельности», - сообщил Константин Смольский, Председатель Правления Platinum Bank.