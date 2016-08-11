Главная > Новости компаний > Platinum Bank досрочно погасил часть рефинансирования
﻿

Версия для печати
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Platinum Bank досрочно погасил часть рефинансирования

Platinum Bank досрочно погасил часть рефинансирования
11 августа 2016

Сумма погашенного с процентами долга Platinum Bank перед Национальным банком Украины в 2016 году составила 228,3 млн. грн.

Привлечение в Platinum Bank инвестора сопровождается досрочным погашением стабилизационного кредита НБУ. Сегодня, 9 августа, в Национальном банке Украины подтвердили поступление средств в 2016 году в размере 228,3 млн. грн. и из них досрочное погашение основной задолженности составило 49,0 млн грн., или 26,9% от общего объема погашений основной задолженности по кредиту. В финансовом учреждении уверены, что стабилизация работы, повышение уровня ликвидности и платежеспособности, позволит вернуть регулятору оставшуюся часть также раньше намеченных сроков.
Речь идёт о стабилизационных кредитах НБУ, полученных Platinum Bank в 2014-2015 годах. Сегодня у нас есть все основания полагать, что мы досрочно погасим эти обязательства: в банк пришел новый инвестор, мы обновили стратегию развития и рассчитываем на существенное улучшение показателей деятельности», - сообщил Константин Смольский, Председатель Правления Platinum Bank.

comments powered by Disqus
РЕЙТИНГИ КНИЖНЫЙ КИОСК
загрузка...

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

, , , , ,
Июль&nbsp;05
№05 Июль, 2016
проекты:
Система Orphus
© Компаньон Груп, 2016. Все права защищены.
Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии ссылки
и прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес
материала на http://www.companion.ua/.
*/?>