Крупнейшая в Украине носочная фабрика начала ребрендинг и сотрудничество с дизайнерами

Крупнейший украинский производитель носков – компания «Дюна-Веста» начала знакомить потребителей с новинками: разноцветными линейками носков с современным дизайном и яркими узорами. Фабрика решила идти в ногу со временем и воплотить пожелания клиентов – с начала года компания на 70% обновила ассортимент. Полное обновление моделей продукции состоится уже до конца этого года. Вместе с продуктовыми линейками изменятся и позиционирования фабрики, и коммуникация с клиентами – компания станет максимально открытой к нуждам потребителей и фактически привлечет их к креативной части создания продукции.

«Мы хотим общаться с нашими потребителями, слышать их пожелания, отзывы – и полностью ориентировать производство под их нужды. Мы хотим дать нашим клиентам фирменное безупречное качество продукции, но сделать для них носки, которые станут довершением образа, стильным аксессуаром, чтобы дополнить их индивидуальность. Улыбаться, надевая яркие носки утром,– это хорошее настроение на весь день», – рассказала София Вишневская, руководитель отдела маркетинга.

Перед началом обновления ассортимента руководители «Дюна-Веста» переосмыслили и четко структурировали производственный процесс. Теперь с фабрикой сотрудничают дизайнеры, которые создают эскизы продукции. Они анализируют рынок: как внутренний, так и внешний, отслеживают модные тенденции, продумывают колористику для моделей. Дизайнеры передают эскизы технологам, которые отрабатывают идеи в образцах и настраивают оборудование для наилучшей реализации идеи. После внимательной отработки образцов новую модель запускают в масштабное производство. Этот тщательный процесс фабрика показала потребителям в новом видеоролике о создании идеальной пары носков. «Детали имеют значение», – отмечает «Дюна-Веста».

Компания ежемесячно производит около 2-х миллионов пар носков. На фабрике работают более 1000 специалистов и более 500 машин на 2-х платформах. Такие ресурсы и 50-летний опыт работы открыли дополнительное направление развития: сотрудничество с дизайнерами и качественное воплощение технологически сложных идей. 15 августа официально выйдет в свет первая капсульная коллекция в сотрудничестве с дизайнером Андре Таном. 15 стильных моделей «DUNA by Andre Tan» презентуют на Украинской неделе моды, а все желающие смогут их свободно приобрести в фирменных магазинаю «Дюна» и в бутиках Андре Тана.

«Из всех компаний в Украине, а мы объявили тендер достаточно давно, по качеству нам подошла только компанія «Дюна». Только они смогли сделать нам классные носки с мерсеризированного хлопка, которые отвечали всем нашим требованиям по дизайну и качеству», – прокомментировал выход новой коллекции дизайнер Андре Тан.

Капсульные коллекции станут изюминкой продуктового предложения компании «Дюна-Веста». Фабрика будет выпускать 4 уникальные коллекции ежегодно. В этом году, кроме общего модного проекта с Андре Таном, компания представит «Школьную» капсульную коллекцию – с интересными, удобными решениями носков для активных школьников. Новые модели подойдут под любую школьную форму и для свободной одежды детей в выходные дни. Коллекция уже готова и появится в магазинах «Дюна» с 15-го сентября.

Что касается ценовых сегментов, руководители фабрики успокоили: несмотря на то, что «Дюна» начинает производство продукции высшего класса и воплощение сложных дизайнов из более дорогого сырья, компания сохранит также направление производства практической, базовой продукции по доступной цене для всей семьи. Полный каталог моделей можно будет посмотреть и заказать с доставкой из обновленного удобного интернет-магазина «Дюна», который заработает уже осенью.

«Те планы, которые мы наметили на ближайшее время, дадут нам возможность уверенно чувствовать себя на рынке и радоваться тому, что украинская компания-производитель вместе с украинцами, которые работают в команде, строят экономику нашего государства. Потому что можно много говорить о независимости и лучшей жизни, но только мы сами можем это осуществить. Никто кроме нас», – резюмировал курс на изменения Сергей Вишневский, президент компании« Дюна-Веста».