Испанский бренд Pedro del Hierro представляет новую коллекцию одежды и аксессуаров сезона ОСЕНЬ-ЗИМА 16/17

Женская и мужская линии созданы в одном стилистическом решении и цветовой гамме, но при этом каждая обладает своей особенностью и индивидуальностью.

Лейтмотивом коллекции стали крупнейшие европейские города - урбанистический стиль и разнообразие цвета легли в основу кроя и принта.

Для женской линии выбраны натуральные и фактурные ткани, лаконичные силуэты и изысканные текстуры, сочетание технологий и модных тенденций.

Must-have этого сезона – джемперы и свитшоты светлых оттенков, к которым идеально подойдут смелые и элегантные брюки-кюлоты. Жаккард и кожа, замша и мех, шерсть и кашемир – особую роль в осенне-зимнем сезоне играют ткани и фактуры, создавая неповторимый характер каждой вещи.

В новой коллекции расширена линейка верхней одежды – пальто из шерсти и кашемира, меховые жилеты, дубленки и кожаные куртки, короткие и длинные пуховики – всё это создано для того, чтобы подчеркнуть независимость, утонченность, изящность и индивидуальность каждой женщины.

Универсальность коллекции позволяет комбинировать модели, чтобы выглядеть женственно и ярко в любой ситуации – будь то деловой ужин, свидание или встреча с подругами. Аксессуары для женских образов разнообразны и многогранны, среди них и рюкзак для городского отдыха, и роскошный кожаный клатч для особых случаев, созданный в технике «пэтчворк».

Мужская часть коллекции отражает желание современного мужчины, который внимателен к мелочам и работает над целостным имиджем. Модели working classic, casual и business casual отличаются универсальностью, четкими силуэтами и тщательной отделкой. Приталенные элегантные пиджаки сдержанных, но нестандартных оттенков, стильные и функциональные парки и куртки позволяют выглядеть идеально как на бизнес-встрече, так и во время путешествия. Завершить образ и всегда выглядеть неповторимо поможет изысканная линия аксессуаров от бренда Pedro del Hierro.