В июле 2016 потребительская инфляция ускорилась до 7,9% в годовом измерении.

Такая динамика инфляции в годовом измерении была ожидаемой и отвечала нашем прогноза, опубликованном в инфляционной отчете (июль 2016), что предусматривает возвращение этого показателя до 12% на конец 2016 года.

Дефляция в июле, как и в прошлом месяце, обеспечили снижение базового ИПЦ и удешевления сырых продовольственных товаров.

∙ Базовый ИПЦ, как и прогнозировалось, снизился на 0.4% м / м (в годовом исчислении рост замедлился до 7.9% г / г). В этом месяце подешевели импортируемые товары, в частности транспортные средства, фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование, аудиотехника, фотоаппаратура и оборудование для обработки информации. Это произошло в результате укрепления курса гривны в предыдущие месяцы, снижение инфляционных ожиданий и слабого спроса. Эти же факторы, усиленные воздействием сезонного фактора, обусловили и ощутимое падение цен на одежду и обувь.

∙ Цены на сырые продовольственные товары снизились на 1.7% м / м прежде всего за счет существенного удешевления овощей борщового набора нового сезона, а также отдельных видов фруктов. Подешевели благодаря их высокой предложения, в том числе за счет сезонного расширения внутреннего производства. В то же время снижение цен по этой категории было несколько меньше, чем ожидалось.

∙ Административно регулируемые цены выросли в июле меньше, чем мы ожидали, - на 1.6% м / м. Это объясняется в первую очередь не полным отражением повышения тарифов на горячую воду. В отдельных регионах отсутствовало централизованное снабжение горячей воды, соответственно после восстановления ее поставки в статистике должно быть отражено остаток рост тарифов.

В целом ожидаемыми были изменения цен на табачные изделия и алкогольные напитки. Первые росли через соответствующую ценовую политику отдельных производителей, тогда как повышение вторых замедлялось из-за постепенного исчерпания эффекта от повышения акцизов.

∙ Рост цен на топливо соответствовало нашему прогнозу и составил 0.5% м / м. Это объясняется повышением мировых цен на нефть в предыдущие месяцы.