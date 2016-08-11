В Киеве накануне Дня строителя прошла пресс-конференция, участники которой поздравили всех строителей Украины с профессиональным праздником, а также предоставили экспертную оценку строительной отрасли, рассказали о достижениях за 25 лет независимой Украины, о современном строительстве и о планах на будущее, сообщает пресс-служба Академии Строительства.

Президент Академии строительства Украины Иван Назаренко отметил, что строительная отрасль является одной из главных, которая дает возможность во времена экономического кризиса вывести страну из кризисного состояния, благодаря тому, что развитие строительства дает толчок для развития многим смежным отраслям. Именно с целью объединения усилий профессионалов по процветанию строительной отрасли в независимой Украине была сформирована Академия Строительства, которая существует с 1993 года и на сегодняшний день, по оценке Назаренко, является мощнейшей общественной организацией с территориальными отделениями почти во всех областях Украины и 42 отраслевым направлениями. Назаренко также акцентировал, что АБУ является уникальным объединением, связывающей основные направления строительства в Украине: все строительные учебные заведения (ВУЗ, колледжи и т.д.), ведущие научно-исследовательские институты, крупнейшие проектные организации и строительные организации (в том числе крупные строительные компании).

В своем выступлении Президент АБУ также акцентировал, что строительная наука представлена ​​в Украине на высоком уровне и она развивается на основе современных технологий. «Академия прикладывает усилия в нормативно-правовой базе с целью гармонизации украинских стандартов строительства к передовым, современным и в то же время, с учетом украинского менталитета и тех достижений, что уже есть в Украине», - сказал И. Назаренко.

Ректор КНУСА, вице-президент Академии строительства Петр Куликов, свою очередь отметил, что строительная отрасль действительно очень важна в государстве и, к сожалению, в строительном образовании Украины сейчас является проблема подготовки рабочих кадров, потому что из-за отсутствия государственной поддержки профессионально-технические училища, как первая ступень строительного образования, является невостребованной. «Очень важна для молодежи возможность получения ступенчатой ​​подготовки строителей: ПТУ - колледж -ВУЗ, и тогда, человек точно может выбирать свое будущее, может делать сознательный выбор в конечном видении своей профессии. Кроме того, сегодня мы рассматриваем взаимосвязь «наука-образование-производство» и работаем в этом направлении при подготовке специалистов-строителей», - отметил Петр Куликов.

Председатель Совета директоров компании «Укрбуд» Юрий Пелых отметил, что успех строительного рынка в целом зависит от наполнения его инвестиционным ресурсом. Анализируя строительный рынок Украины в плане наполнения инвестициями, Юрий Пелых отметил: «Строительство промышленных объектов практически отсутствует, потому что такое строительство требует больших инвестиций, государство не заинтересовано сегодня в строительстве крупных промышленных объектов, а инвестор (как зарубежный, так и отечественный ) в нынешней экономической ситуации в Украине вряд рискнет вкладывать большие средства ... Строительство социальной инфраструктуры (школы, садики и т.д.) полностью зависит от финансового наполнения местных бюджетов, от желания местных властей и экономической ситуации, которая позволяла бы развернуть соответствующую программу строительства ... Строительство коммунальной инфраструктуры ( трубы, сети и т.д.) снова зависит от наполнения местных бюджетов и от государства на стратегических направлениях (коллекторы, очистные сооружения и т.п.) ... Строительство жилья - это сегодня то направление, благодаря которому выживает строительная отрасль в Украине. Основной инвестор у нас - это население и мы чувствуем спрос и увеличить объем частных инвестиций в строительство жилья возможно путем предоставления банками при содействии государства доступных кредитных средств для населения под такие цели с процентной ставкой 5-8% годовых », - подчеркнул председатель Совета директоров компании «Укрбуд».

Генеральный директор ООО «Центр технических решений-групп» Виктор Лещинский рассказал, что очень важно, чтобы при стройках были выдержаны все нормы, проведены необходимые исследования и сделаны выводы, но сегодня, к сожалению, бывают и «серые застройщики», которые проводят работы без соблюдения необходимых правил. Центр, подчеркнул Лещинский, объединяет профессионалов-экспертов и занимается техническим сопровождением инвесторов и генеральных подрядчиков, которые хотят строить только в рамках закона. «Центр технических решений-групп» создан в 2016 году и это мощная команда профессионалов менеджеров и строителей технического направления, юристов, финансистов, которая предоставляет экспертные консультации и гарантирует выводы на основе всей нормо-правовой базы Украины», - сообщил Лещинский.

Отвечая на вопрос о том, всегда учитывает застройщик необходимость построения новых объектов социальной инфраструктуры (школы, садики и т.д.) при проведении большого строительства нового жилья, Виктор Лещинский акцентировал, что обязательные взносы застройщиков в местные бюджеты в виде долевого участия не направляются на развитие социальной инфраструктуры. «Все застройщики до ввода в эксплуатацию здания платят паевой взнос в бюджеты города, поселка. Почему не строятся школы, садики, или другие инфраструктурные объекты? Как распределяет местный бюджет эти средства - это вопрос к ним», - сказал Лещинский, добавив, что размер долевого участия, застройщик вносит на развитие инфраструктуры, составляет минимум 4% от сметной стоимости строительства объекта. Он также отметил, что, кроме оплаты долевого участия, девелопер для начала должен получить от местных властей градостроительные условия и ограничения, которые описывают требования к застройщику по благоустройству территории, строительству школ, детсадов, детских площадок.

В завершение пресс-конференции Президент Академии строительства Украины Иван Назаренко подчеркнул, что главным в планах на будущее является объединение усилий профессионалов на пути прогресса строительной отрасли Украины и еще раз поздравил украинских строителей с профессиональным праздником, который в 2016 году будет отмечаться в Украине 14 августа .