Суд подтвердил отсутствие обязательств НБУ перед клиентами ПАО "Брокбизнесбанк"

Киевский апелляционный хозяйственный суд 3 августа 2016 подтвердил решение суда первой инстанции, который отказал ООО "Евротранском", как вкладчику ПАО "Брокбизнесбанк", в его иске Национального банка.



Как следует из материалов дела, между ООО "Евротранском" и ОАО "Брокбизнесбанк" в 2012 году заключен договор банковского вклада в сумме 233 402, 74 грн. После принятия постановления о ликвидации банка, исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение об утверждении реестра акцептов требований кредиторов АО "Брокбизнесбанк". Согласно этому решению денежные требования ООО "Евротранском" акцептованные в сумме 233 402, 74 грн. и будут удовлетворяться в седьмую очередь, о чем банк сообщил истца.



ООО "Евротранском" подало в суд, так как считает, что его требования не будут удовлетворены, поскольку сумма обязательств ПАО "Брокбизнесбанк" значительно превышает сумму стоимости активов банка.



Хозяйственным судом Киева 27 января 2016 года в удовлетворении исковых требований вкладчика ПАО "Брокбизнесбанк" отказано. Не согласившись с таким решением, ООО "Евротранском" обратилось в Киевский апелляционный хозяйственный суд с жалобой.



Коллегия судей, обсудив доводы апелляционной жалобы, проанализировав из фактических обстоятельств дела применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, также пришла к выводу, что жалоба не подлежит удовлетворению.



Таким образом, в НБУ пока отсутствуют обязательства перед клиентами и / или кредиторами ПАО "Брокбизнесбанк" по возмещению им материального или морального вреда (убытков).



Напомним, Национальный банк Украины признал ПАО "Брокбизнесбанк" неплатежеспособным 2 февраля 2014. Это было обусловлено, в частности, уменьшением до минимального уровня размера регулятивного капитала и нормативов капитала банка, а также невыполнением им в течение 10 рабочих дней подряд своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами. Решение о ликвидации ПАО "Брокбизнесбанк" принято 10 июня 2016.