CIS SME Banking Conference 2016

Мероприятие пройдет при информационной поддержке Национального банка Украины и Министерства экономического развития и торговли Украины.



Ключевыми темами конференции будут:

Как увеличить продажи сегменту МСБ;

Кредитная политика банков в условиях экономической неопределенности.

Спикеры конференции:

Лидия Кулыба, Менеджер проектов отдела финансовых исследований GfK Ukraine;

Елена Коробкова, Исполнительный директор НАБУ;

Юрий Буца, Заместитель Министерства финансов Украины;

Александр Палазов, Начальник управления дерегуляции Министерства экономического развития и торговли Украины;

Юлия Кавецкая, Начальник сектора организации финансирования субъектов МСП, Банк Развития Республики Беларусь;

Екатерина Ригг, Менеджер группы поддержки малого и среднего бизнеса ЕБРР;

Марина Исмаила, Региональный представитель ЕБРР по вопросам финансирования и развития малого и среднего бизнеса;

Никита Абраменко, Руководитель проекта «Альфа-Поток», Альфа-Банк (Россия);

Александр Николенко, руководитель направления "Малый и средний бизнес" Приватбанка;

Оксана Куцоконь, Начальник управления рисков МСБ Райффайзен Банк Аваль;

David Estrakh, Директор Standard Commerce Bank (США);

Виктор Горбачев, Эксперт коммерческого банкинга, сельскохозяйственный доступ к финансам, Украинский проект развития агрофинансирования, IFC;

Николай Гук, Эксперт, TA Consult Ukraine;

Сергей Шацкий, Директор департамента розничных платежей Национального банка Украины;

Софья Линн, Руководитель проекта "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины" IFC;

Евгений Мецгер, Директор департамента малого и среднего бизнеса Укргазбанка;

Игорь Бураковский, Директор Института экономических исследований и политических консультаций;

Виталий Бигдай, Руководитель программы поддержки экспорта Western NIS Enterprise Fund;

Василий Назарук, Руководитель Программы социального инвестирования WNISEF;

Станислав Лячинский, Директор программной инициативы "Общественные инициативы новой Украины" Международного Фонда “Відродження” (фонда Дж.Сороса);

Михаил Токовинин, Сооснователь и руководитель amoCRM;

Николай Чумак, Соучредитель и Стратегический директор компании IDNT;

Денис Каплунов, Учредитель «Студии Дениса Каплунова»;

Дмитрий Ткаченко, Тренер-консультант по продажам.

Среди уже зарегистрировавшихся участников конференции – председатели и члены правления, директора департаментов, начальники управлений, отвечающих за развитие микро-, малого и среднего бизнеса банков и микрофинансовых организаций - Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, Креди Агриколь Банк, Банк Пивденный, Укргазбанк, Universal Bank, Индустриалбанк, Марфин Банк, UniCredit Bank, VTB, Банк Конкорд, IdeaBank Украина, ФК «Надія України», Идея Банк (Беларусь), МТ Банк (Беларусь), AmeriaBank (Армения), LLC MFO Credo (Грузия) и других.



Подробная программа и регистрация – на сайте мероприятия: http://events.smebanking.club/event/cis2016



Контактное лицо со стороны организаторов:

Алексей Саяпин, директор по развитию SME Banking Club. Email: cis@smebanking.club