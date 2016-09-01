В «МРИЕ» завершилась уборка урожая ранних зерновых

Агрохолдинг «МРИЯ» завершил обмолот ранних зерновых культур

Агрохолдинг «МРИЯ» завершил обмолот ранних зерновых культур – озимых пшеницы и ячменя, ярового ячменя. С общей площади 72,6 тыс. га Компания собрала 316 тыс. тонн зерновых ранней группы. В частности, с площади 61,5 тыс. га намолочено 262 тыс. тонн озимой пшеницы и 652 тонны озимого ячменя, с площади 11,1 тыс. га – 53 тыс. тонн ярового ячменя. Также Агрохолдинг уже завершил сбор озимого рапса с площади 6,7 тыс. га. К завершению подходит уборка ярового рапса на площади 8,5 тыс. га. На уборке урожая культур ранней группы «МРИЯ» задействовала 83 собственных, 23 наемных комбайна и более 400 единиц грузового автотранспорта.

Операционный директор Агрохолдинга «МРИЯ» Виктор Кухарчук подвел первые итоги уборочной: «По урожайности могу подытожить, что практически все, что планировали, мы собрали. При наших низких затратах это отличный показатель. В целом могу отметить то, что регион, в котором мы работаем, прекрасный абсолютно для всех культур, надо только уметь использовать его преимущества. Например, практически все посевы, которые были осуществлены разбросным методом, дали лучший урожай, чем посеянные сеялками. Полностью отказываться от привычного посева мы не будем, но планируем в течение двух лет выйти примерно на 70% посева разбрасывателями. Сейчас доля таких посевов составляет у нас 40-45%. Основная проблема, которая сегодня есть в Компании, – это неровность полей и многолетние сорняки. Над этим мы сейчас работаем и за два года планируем очистить все поля от многолетников и максимально выровнять их, чтобы можно было уже работать с нормальными скоростями и чтобы культуры были все в одинаковых условиях при посеве, опрыскивании и сборе».

Также Виктор Кухарчук отметил высокий уровень организации работ на полях «МРИИ» во время уборочной кампании и подчеркнул, что к уборке поздних культур в Агрохолдинге подойдут не менее ответственно. «Для сбора подсолнечника мы докупили еще 15 новых жаток к 15-ти, приобретенным в прошлом году. А еще получили новые тракторы Case IH Steiger Quadtrac 500 и ожидаем поставку Case IH M34R2P Magnum 340».

К слову, Агрохолдинг «МРИЯ» уже завершает посев озимого рапса на своих полях, после чего приступит к посеву озимой пшеницы. Также в Компании продолжается сбор урожая картофеля, который в этом году выращивают на площади 2 тыс. га.

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