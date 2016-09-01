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4-й Форум бухгалтеров сельскохозяйственной отрасли Украины состоится в Одессе

4-й Форум бухгалтеров сельскохозяйственной отрасли Украины состоится в Одессе
01 сентября 2016
В этом году Форум пройдет с 23 по 27 сентября 2016 года в Одессе, в пансионате «Совиньон».
4-й Бухгалтерский агрофорум – это площадка, на которой бухгалтеры агропредприятий смогут обсудить с экспертами и представителями органов власти важнейшие тенденции в налогообложении и учете, земельных правоотношениях, узнать информацию обо всех нововведениях в агросекторе и внести предложения относительно возможных изменений в нормативных законодательных актах.
 
Для очередной встречи на Форуме эксперты редакции «Баланс-Агро» совместно с представителями органов власти готовят для рассмотрения актуальные темы и вопросы:
 
  • Перспективы реформирования деятельности сельскохозяйственных предприятий и специальных систем налогообложения сельскохозяйственных предприятий.
  • Действия сельскохозяйственных предприятий при переходе со специального режима НДС на обычную систему налогообложения в конце 2016 – начале 2017 годов.
  • Обеспечение безопасности и особенности оптимизации финансовой деятельности предприятий сельскохозяйственной отрасли при переходе со спецрежима по НДС на обычную систему налогообложения с 1 января 2017 года: учет, налогообложение, отчетность.
  • Схемы минимизации рисков сельскохозяйственной деятельности.
  • Акцизный налог с реализации горючего.
  • Проверки ГФС, связанные с возмещением НДС и отработкой фиктивного НДС, и схемы минимизации рисков в сельскохозяйственной деятельности.
  • ВЭД: особенности экспорта сельхоз продукции, поиск иностранных инвесторов
 
 
Форум проходит по принципу «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО», чтобы его участники смогли сконцентрироваться на главном и получить незабываемые впечатления!
 
Вас ожидает:
  • Посещение всех мероприятий Форума, раздаточный материал, сертификат участника.
  • Проживание в двухместных комфортабельных номерах, в бунгало и коттеджах.
  • Трехразовое питание в ресторане «Жемчужина Совиньона».
  • Пользование пляжным комплексом, открытым и закрытым бассейнами.
  • Заключительный банкет и развлекательная программа.
 
Присоединяетесь к элите бухгалтеров сельскохозяйственной отрасли!
Регистрируйтесь на 4-й Форум бухгалтеров сельскохозяйственной отрасли Украины на сайте: www.ube-ua.com/4agroforum
и по телефонам: +38 (067) 544-07-32, +38 (095) 093-24-08, +38 (056) 370-44-25.
 
Ждем именно вас!
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