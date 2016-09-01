

Версия для печати Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter 4-й Форум бухгалтеров сельскохозяйственной отрасли Украины состоится в Одессе

В этом году Форум пройдет с 23 по 27 сентября 2016 года в Одессе, в пансионате «Совиньон».