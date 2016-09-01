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Не по-детски стильная осень: UKRAINIAN KID’S FASHION WEEK
01 сентября 2016
3 и 4 сентября в ТРЦ "АТМОСФЕРА" состоится яркое событие в индустрии детской моды: «UKRAINIAN KID’S FASHION WEEK сезон ОСЕНЬ 2016».
В показе детской моды принимают участие ведущие украинские бренды детской одежды и прошедшие кастинг дети.
На собранные во всех городах показа средства с продажи входных билетов и кастинг-фотосессий будет куплен уже третий в этом году инфузионный насос для эффективной химиотерапии в детское онкологическое отделение одной из украинских больниц.
Помимо показов моды начинающими моделями от года до 14 лет, в мероприятии также примут участие около 50 деток-переселенцев из зоны АТО в конкурсе украинских костюмов.
На подиуме представят свои коллекции ведущие украинские бренды детской одежды, ведущий – Вячеслав Соломка. Главная цель показа: становление детской fashion-индустрии в Украине, популяризация детской моды и украинских брендов детской одежды, раскрытие творческого потенциала детей-моделей и благотворительность.