

Версия для печати Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ВТБ намерен продать украинскую "дочку"

ВТБ придется продать свою украинскую "дочку" с потерями, заявил глава второго по активам банка в РФ Андрей Костин.