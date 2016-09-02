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ВТБ намерен продать украинскую "дочку"

ВТБ намерен продать украинскую &quot;дочку&quot;
02 сентября 2016
ВТБ придется продать свою украинскую "дочку" с потерями, заявил глава второго по активам банка в РФ Андрей Костин.
"В принципе перспектив развития бизнеса на Украине не вижу. Наша задача - минимизировать потери. Мы большие усилия предпринимаем для того, чтобы максимально сегодня взыскать все средства, которые мы выдали, и минимизировать возможные убытки. Сегодня продажа без дополнительных убытков невозможна. Поэтому мы занимаем такую позицию, что мы продолжаем взыскивать средства, продолжаем сокращать наши расходы там. Я думаю, что в ближайшее время продать там вряд ли удастся, как собственно и другим российским банкам", - сказал он журналистам , отвечая на вопрос, какова ситуация с украинской "дочкой" ВТБ, передает "Прайм".

Он отметил, что дочерний банк ВТБ-Украина достаточно докапитализирован, если не наращивать бизнес, то в таком состоянии он может держаться, в отличие от (украинского) Банка Москвы. Он отметил, что банк выполняет все обязательства перед клиентами.

"Мы не хотим предпринимать каких-то действий, которые могли нанести ущерб нашим клиентам, людям, которые депозиты держат, поэтому в этом мы выполняем все обязательства", - добавил господин Костин.

"Ситуация подвешена, с точки зрения политических взаимоотношений с Украиной, ничего хорошего", - заявил он.
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