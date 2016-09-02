ЕС обещает Украине 600 млн евро

Шефчович добавил, что видит позитивные сигналы относительно того, что эти документы Киев примет.

«Принятия законов о независимом регуляторе ждут и рынок электроэнергии и европейские институты, и МВФ. Завершение этой работы позволит Еврокомиссии предоставить транш в размере 600 млн евро макрофинансовой помощи », - сказал Шефчович 2 сентября в Киеве.



Новая сессия Верховной Рады Украины открывается на следующей неделе.



В июне президент Украины Петр Порошенко заявлял о достижении договоренностей о предоставлении Киеву очередного транша макрофинансовой помощи ЕС и выразил надежду, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.



22 мая 2015 на саммите «Восточного партнерства» в Риге Европейская комиссия и правительство Украины подписали меморандум о взаимопонимании относительно предоставления Киеву макрофинансовой помощи в размере 1,8 миллиарда евро.



Первый транш Украина получила еще в 2015 году. Но 19 мая председатель миссии Европарламента по бюджетному контролю Инге Грессле заявила, что Украина еще не выполнила условия для предоставления ей очередных средств со стороны ЕС. Она допустила возможность прекращения выплаты макрофинансовой помощи Украине в случае непроведения реформ.

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