Госгеокадастр запустил земельные торги онлайн

Апробация платформы и ее презентация общественности состоялась 2 сентября в Одессе синхронно с земельным аукционом, запланированным на эту дату.
Всего на земельные торгов 2 сентября было выставлено 19 участков в Одесской области общей площадью 708,57 гектара. Их стартовая стоимость 1,3 млн гривен. По результатам земельных торгов Система электронных аукционов (СЕА) автоматически формирует рейтинг ставок участников и протокол торгов. СЕА сегодня уже синхронизирована с банками, позволяет успешно проводить денежные операции, в том числе платить гарантийные и регистрационные взносы.
Как сообщают в ведомстве, работа над проектом осуществлялась без привлечения дополнительного финансирования из Государственного бюджета Украины.
Система электронных земельных аукционов (СЕА) - это информационно-телекоммуникационная система с общедоступной децентрализованной (распределенной) базой данных, в которой с использованием технологии blockchain и сети Интернет в режиме реального времени непрерывно и открыто для неограниченного круга лиц осуществляется сбор, визуализация и хранения информации о объектах аукционов, проводится авторизация участников аукционов, а также предоставление, сопоставления и принятия ценовых предложений (ставок) участников аукционов.
По материалам "Закон и Бизнес"