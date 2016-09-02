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Конференция CEM 3: Клиентский сервис глазами ТОП-менеджмента

Конференция CEM 3: Клиентский сервис глазами ТОП-менеджмента
02 сентября 2016
Как воспринимают программы лояльности в Украине (результаты исследования)? Какие три критических фактора сервис-дизайна? Кого выберет «Альфа-Банк»: роботов или сотрудников call-центров? Как сети быстрого и здорового питания «Salateira» удалось завоевать ОАЭ? Как сеть автозаправок WOG формирует заботу о клиентах у каждого сотрудника?
16 сентября 2016 года в Ramada Encore Kiev состоится обмен самых горячих бизнес-кейсов 2016 года. Если вы ищите инструменты как дать своему клиенту исключительный клиентский сервис, используя опыт украинского бизнеса, компания KA Group - оператор бизнес-мероприятий премиум класса приглашает вас на практическую конференцию Customer Experience Management 3.
Об этом вам расскажут ведущие специалисты украинских и международных компаний, среди которых:
  • Виталий Ткаченко, директор по маркетингу WOG
  • Ольга Капустина, руководитель программы лояльности WOG
  • Валентина Ярош, директор Департамента обслуживания клиентов Альфа-Банк
  • Yalcin Onur, создатель Ketchup Group, международный эксперт по созданию программ лояльности
  • Игорь Дидок, партнер DOT DOT Innovation
  • Андрей Кушнир, коммерческий директор BAYADERA GROUP
  • Владимир Белоусов, руководитель отдела развития BAYADERA GROUP 
  • Николай Ясенко, руководитель отдела продаж, DHL Express
  • Евгений Рубан, сооснователь Salateira 
 Также вы сможете принять участие в дискуссии на тему:
«Вовлеченность сотрудников и смена мышления внутри компании - как основа клиентоориентированного бизнеса. Удовлетворенность сотрудников и удовлетворенность клиентов: что дает бизнесу связь между ними».
Для того, чтобы обсуждение было максимально полезным и полным инсайтов для каждого из участников, модератором дискуссии выступит Андрей Длигач, CEO Advanter Group.
 Детали:
http://kagroup.com.ua/customer-experience-management-3/
+38 044 374 00 94
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