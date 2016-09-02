Конференция CEM 3: Клиентский сервис глазами ТОП-менеджмента

Виталий Ткаченко, директор по маркетингу WOG

Ольга Капустина, руководитель программы лояльности WOG

Валентина Ярош, директор Департамента обслуживания клиентов Альфа-Банк

Yalcin Onur, создатель Ketchup Group, международный эксперт по созданию программ лояльности

Игорь Дидок, партнер DOT DOT Innovation

Андрей Кушнир, коммерческий директор BAYADERA GROUP

Владимир Белоусов, руководитель отдела развития BAYADERA GROUP

Николай Ясенко, руководитель отдела продаж, DHL Express

Евгений Рубан, сооснователь Salateira

16 сентября 2016 года в Ramada Encore Kiev состоится обмен самых горячих бизнес-кейсов 2016 года. Если вы ищите инструменты как дать своему клиенту исключительный клиентский сервис, используя опыт украинского бизнеса, компания KA Group - оператор бизнес-мероприятий премиум класса приглашает вас на практическую конференцию Customer Experience Management 3.Об этом вам расскажут ведущие специалисты украинских и международных компаний, среди которых:Также вы сможете принять участие в дискуссии на тему:«Вовлеченность сотрудников и смена мышления внутри компании - как основа клиентоориентированного бизнеса. Удовлетворенность сотрудников и удовлетворенность клиентов: что дает бизнесу связь между ними».Для того, чтобы обсуждение было максимально полезным и полным инсайтов для каждого из участников, модератором дискуссии выступит Андрей Длигач, CEO Advanter Group.Детали:+38 044 374 00 94