Конференция CEM 3: Клиентский сервис глазами ТОП-менеджмента

16 сентября 2016 года в Ramada Encore Kiev состоится обмен самых горячих бизнес-кейсов 2016 года. Если вы ищите инструменты как дать своему клиенту исключительный клиентский сервис, используя опыт украинского бизнеса, компания KA Group - оператор бизнес-мероприятий премиум класса приглашает вас на практическую конференцию Customer Experience Management 3.
Об этом вам расскажут ведущие специалисты украинских и международных компаний, среди которых:
- Виталий Ткаченко, директор по маркетингу WOG
- Ольга Капустина, руководитель программы лояльности WOG
- Валентина Ярош, директор Департамента обслуживания клиентов Альфа-Банк
- Yalcin Onur, создатель Ketchup Group, международный эксперт по созданию программ лояльности
- Игорь Дидок, партнер DOT DOT Innovation
- Андрей Кушнир, коммерческий директор BAYADERA GROUP
- Владимир Белоусов, руководитель отдела развития BAYADERA GROUP
- Николай Ясенко, руководитель отдела продаж, DHL Express
- Евгений Рубан, сооснователь Salateira
Также вы сможете принять участие в дискуссии на тему:
«Вовлеченность сотрудников и смена мышления внутри компании - как основа клиентоориентированного бизнеса. Удовлетворенность сотрудников и удовлетворенность клиентов: что дает бизнесу связь между ними».
Для того, чтобы обсуждение было максимально полезным и полным инсайтов для каждого из участников, модератором дискуссии выступит Андрей Длигач, CEO Advanter Group
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Детали:
http://kagroup.com.ua/customer-experience-management-3/
+38 044 374 00 94