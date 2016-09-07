Покупатели сети магазинов МЕТRО смогут оформить карту клиента онлайн с помощью смартфона и мобильного банкинга Privat24. Чтобы получить временную карту МЕТRО без посещения магазина, достаточно запустить в своем смартфоне приложение Privat24, зайти в раздел «Дисконты» и выбрать компанию МЕТRО (личные данные пользователя подтянутся автоматически). После этого цифровая карта МЕТRО с уникальным штрихкодом и номером появится в личном списке пользователя.



«Ведущий мировой ретейлер и банк первыми в Украине предложили полностью цифровую услугу заказа, выпуска и использования виртуальных дисконтных карт METRO через смартфоны, – говорит заместитель председателя правления ПриватБанка Александр Витязь. – METRO – единственный в Украине ретейлер, который технически и технологически полностью готов к работе с цифровыми клиентами».



Возможность оформления карт МЕТRО уже доступна в последней версии приложения Privat24 для Android, а в ближайшее время самостоятельно оформлять карты смогут и пользователи iPhone. Уникальной возможностью оформления цифровых карт могут пользоваться все желающие.

Цифровую карту клиента можно использовать в сети магазинов МЕТRО в электронном виде и не обязательно менять на привычную пластиковую карту. Штрихкоды дисконтных карт МЕТRО в Privat24 без проблем сканируются на кассах торговых центров сети по всей территории Украины, а пользоваться цифровыми картами можно без доступа к сети Интернет. Клиенты, которые уже имеют карты МЕТRО, могут их добавить в кошелек мобильного приложения Privat24, отсканировав камерой смартфона.



«Мы настроены на максимальную реализацию профессиональных потребностей наших клиентов, а инновационное мышление лежит в основе развития нашего бизнеса в Украине. Данная инициатива сделает процесс получения карточки МЕTRО еще более легким и доступным для всех желающих, поэтому приглашаем всех воспользоваться этим преимуществом и стать клиентом МЕТRО в Украине», – комментирует Юлия Пилипенко, директор по продажам «МЕТРО Кеш энд Керри Украина».

Сегодня в мобильном Privat24 свои дисконтные карты МЕТRО уже хранят более 30 тыс. пользователей. Электронным банкингом Приват24 пользуются более 9 млн жителей Украины, более 4 млн человек используют для проведения банковских операций мобильное приложение Privat24.

Компания «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» была основана в 2003 году. Компания представлена в Украине 26 торговыми центрами: 23 магазинами METRO и 3 магазинами оптовой торговли «Бери-Вези». Компания является крупнейшим немецким инвестором в экономику Украины. Объем инвестиций компании за период с 2003 по 2016 год превышает 550 млн евро. «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» входит в состав METRO GROUP, одной из ведущих международных торговых компаний. Компания представлена в более чем 2 000 городов в 29 странах мира и объединяет более 220 000 сотрудников.