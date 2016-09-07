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В Киеве пройдет Восьмой Международный Форум и Выставка устойчивой энергетики в Украине SEF 2016 KYIV

В Киеве пройдет Восьмой Международный Форум и Выставка устойчивой энергетики в Украине SEF 2016 KYIV
07 сентября 2016

В I полугодии 2016 г. установленные мощности возобновляемых источников энергии в Украине превысили 1 ГВт
В I полугодии 2016 г. в Украине были построены 14 новых объектов возобновляемой энергетики мощностью почти 39 МВт. Общие инвестиции в данные проекты превысили €42 млн.
 
Такие данные представлены в аналитическом отчете, подготовленном экспертным советом 8-го Международного форума устойчивой энергетики в Украине SEF-2016 KYIV, который состоится в Киеве 11-12 октября.
 
Таким образом, по состоянию на 1 июля 2016 г. суммарные мощности возобновляемых источников электроэнергии в Украине, включая объекты солнечной и ветровой энергетики, малой гидроэнергетики и электростанций на биомассе (биогазе) составили 1 028 МВт.
 
В частности, общая мощность украинских солнечных электростанций составила 453 МВт, ветропарков — 426 МВт, электростанций на биомассе — 31 МВт, малых ГЭС — 118 МВт.
 
Главный вклад в развитии отрасли в 2016 г. сделали компании солнечной энергетики, реализовавшие за указанный период 12 новых электростанций общей мощностью 37 МВт. Остальные 2 МВт приходятся на 2 новых объекта в сегменте биомассы.
 
Крупнейшие в этом году мощности солнечных электростанций – 22,2 МВт - построила в Херсонской, Хмельницкой и Винницкой областях компания «Подольский Энергоконсалтинг». 
 
В сегментах ветроэнергетики и малой гидроэнергетики новые объекты в I полугодии 2016 г. построены не были.
 
Согласно отчету SEF-2016 KYIV, в целом до конца 2016 г. украинские  и зарубежные девелоперы планируют построить в Украине 34 новых солнечных электростанций общей мощностью более 120 МВт.  
 
В частности, во 2-й половине 2016 г. года компания «Подольский Энергоконсалтинг» планирует построить в Винницкой области ряд новых объектов общей мощностью 34 МВт. Компания «Парадигма Инвест Групп» планирует завершить в этом году станцию мощностью 18,3 МВт в Ивано-Франковской области. В этой же области компания «Солар-Стальконструкция» заканчивает строительство нового объекта мощностью 4,1 МВт. В Днепропетровской области компания «Украинские Системы Солар» планирует ввести в эксплуатацию уникальный объект – первую украинскую станцию на трекерах (следящие за Солнцем конструкции) мегаватного класса (мощность – 1,7 МВт).
 
Также 11 инвестиционных проектов в сегментах биомассы и ветроэнергетики находится на этапе рассмотрения зарубежными инвесторами. В частности, о своем интересе к рынку биомассы заявили инвесторы из Китая и Южной Кореи.
 
В сегменте теплогенерации на основе биомассы общие мощности котельных составляют в Украине более 240 МВт (без учета бытовых котлов).
 
SEF-2016 KYIV (www.energyforumua.com) – является ключевым отраслевым событием этого года в Украине, которое традиционно соберет лучших международных экспертов, руководителей профильных государственных ведомств, собственников и топ-менеджеров крупнейших украинских и зарубежных компаний, развивающих, а также планирующих развивать в Украине проекты в сфере возобновляемой энергетики и энергоэффективности.
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