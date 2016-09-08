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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛЛЕКЦИЙ ТЕКСТИЛЯ ДЛЯ ДОМА «ПРОВАНС#ANDRE TAN!»
08 сентября 2016
15 сентября, c12:00 до 13:00
Место проведения: МВЦ, Броварской проспект,15.
Центральный подиум Международной выставки ProMaisonShow-2016
С каждым годом имя украинского дизайнера Андре Тан становится все более известным, популярным и ассоциируется не только с превосходной и качественной одеждой, но и с красивым высококачественным домашним текстилем. О чем свидетельствует создание совместных коллекций текстиля для дома Прованс#AndreTAN от Андре Тана и торговой марки «Прованс». Яркие, удобные, красивые коллекции Прованс#AndreTAN призваны помогать современным женщинам в качественном преобразовании жизненного пространства, желающим сделать свой дом стильным, комфортным и оригинальным. В этом вы наглядно убедитесь, посетив презентацию домашнего текстиля: «Любимым» и «Дача.Кухня, которые пройдут 15 сентября в рамках в рамках Международной выставки подарков и товаров для дома ProMaisonShow.
На презентации Андре Тан расскажет о главных тенденциях в текстиле этого сезона, покажет как лучше миксовать элементы коллекций, как "работает" магнитик в прихватке или рукавичке. Вниманию посетителей будут представлены стильные скатерти, салфетки, дорожки, подушки, передники, рукавички и прихватки, а также стильные куверты. Также по окончании пройдет автограф-сессия и можно будет сделать фото на память с дизайнером.
А на стенде ТМ Прованс, вы сможете приобрести или заказать подарочные наборы домашнего текстиля Прованс#AndreTAN!
До встречи в Международном выставочном центре (Броварской пр-т, 15, павильон №1С)