ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛЛЕКЦИЙ ТЕКСТИЛЯ ДЛЯ ДОМА «ПРОВАНС#ANDRE TAN!»

15 сентября, c12:00 до 13:00

Место проведения: МВЦ, Броварской проспект,15.

Центральный подиум Международной выставки ProMaisonShow-2016

С каждым годом имя украинского дизайнера Андре Тан становится все более известным, популярным и ассоциируется не только с превосходной и качественной одеждой, но и с красивым высококачественным домашним текстилем. О чем свидетельствует создание совместных коллекций текстиля для дома Прованс#AndreTAN от Андре Тана и торговой марки «Прованс». Яркие, удобные, красивые коллекции Прованс#AndreTAN призваны помогать современным женщинам в качественном преобразовании жизненного пространства, желающим сделать свой дом стильным, комфортным и оригинальным. В этом вы наглядно убедитесь, посетив презентацию домашнего текстиля: «Любимым» и «Дача.Кухня, которые пройдут 15 сентября в рамках в рамках Международной выставки подарков и товаров для дома ProMaisonShow.

На презентации Андре Тан расскажет о главных тенденциях в текстиле этого сезона, покажет как лучше миксовать элементы коллекций, как "работает" магнитик в прихватке или рукавичке. Вниманию посетителей будут представлены стильные скатерти, салфетки, дорожки, подушки, передники, рукавички и прихватки, а также стильные куверты. Также по окончании пройдет автограф-сессия и можно будет сделать фото на память с дизайнером.

А на стенде ТМ Прованс, вы сможете приобрести или заказать подарочные наборы домашнего текстиля Прованс#AndreTAN!



До встречи в Международном выставочном центре (Броварской пр-т, 15, павильон №1С)



Больше информации на сайте:

www.pem.com.ua

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