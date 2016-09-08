Мастер-класс от партнеров АО "Юскутум" “Ошибки адвоката во время обыска”

24 сентября 2016 года в рамках проекта LEGAL PRO состоится трехчасовой мастер-класс для юристов “Ошибки адвоката во время обыска” от партнеров Адвокатского объединения "Юскутум" Дениса Овчарова и Ксении Проконовой. Сайт мероприятия http://www.legalschoolmarketing.com/attorneyerror/?ch=gl
АО «Юскутум» является признанным экспертом в сфере защиты бизнеса от проверок, незаконных действий и решений государственных органов, а также в сфере защиты имущественных интересов предприятий и предпринимателей от недобросовестных контрагентов. В 2015 году компания вошла в ТОП-50 ведущих юридических фирм Украины, в 2014 вошла в ТОП-5 лучших фирм года в сфере медиа и телекоммуникаций, а в 2013 году - в 5-ку лучших компаний в сфере интеллектуальной собственности. Одним из инновационных продуктов компании является мобильное приложение Juscutum Legal Alarm. Это инструмент экстренного вызова адвокатов в случае обысков, допросов или задержаний.
На мастер-классе будут разбираться следующие темы:
- Психология обыска. Вы узнаете приемы и техники давления следователя на адвоката и сможете им противостоять.
- Разбор кейсов. Только практика! Вас ждет разбор реальных кейсов и ситуаций, с которыми сталкиваются адвокаты.
- Готовые решения. Спикеры мастер-класса предоставят вам пошаговый алгоритм действий во время обыска.
Подробнее http://www.legalschoolmarketing.com/attorneyerror/?ch=gl
Спикеры мастер-класса:
- Ксения Проконова, партнер практики безопасности бизнеса Юскутум.
Адвокат с 10-летним опытом работы. Тренер для кандидатов в новую полицию в МВД Украины, координатор в OdesSOS. Имеет практику урегулирования конфликтов путем медиации. Принимала участие в разработке и внедрении инструкций для бизнеса, о том, как вести себя при проверках, обысках и допросах.
- Денис Овчаров, партнер практики безопасности бизнеса Юскутум.
Более 10 лет опыта юридической практики. Специализируется на разрешении споров, конфликтов с контролирующими и другими органами. Вице-президент по правовым вопросам Клуба профессиональных переговорщиков. Разработал инструкции для бизнеса как вести себя при проверках, обысках, а также на допросах.
Время мастер-класса: 24 сентября 2016 года, 10:00 - 13:00 Киев/МСК.
Место проведения: Украина, г. Киев, ул. Предславинская, 35-д, Отель “Алфавито”, конференц-зал ДАВОС. Для участников из других городов и стран предусмотрена прямая онлайн-трансляция.
Организатор: Академия консалтингового бизнеса.
Регистрация по ссылке http://www.legalschoolmarketing.com/attorneyerror/?ch=gl
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