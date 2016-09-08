

Версия для печати Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Мастер-класс от партнеров АО "Юскутум" “Ошибки адвоката во время обыска”

24 сентября 2016 года в рамках проекта LEGAL PRO состоится трехчасовой мастер-класс для юристов “Ошибки адвоката во время обыска”