V Конференция Управление рыночными рисками и риском ликвидности 17.10 Киев

До 16 сентября Акция 1+1: второй участник от финансовых организаций Украины - бесплатно, существенные скидки для других участников.
- Оправдывает ли себя режим НБУ по контролю за инфляцией в стране?
- Что ожидают Казначеи банков на валютном рынке?
- Какие финансовые инструменты могут помочь в управлении валютными и процентным рисками?
На эти и другие вопросы будут искать ответы участники этой конференции - руководители банков и инвестиционных компаний, казначеи и риск менеджеры.
В раках Конференции пройдут четыре панельные дискуссии:
- Макроэкономические сценарии и прогнозы для Украины и ее финансового сектора
- Состояние и стратегии развития финансовых рынков в Украине
- Инструменты управления риском ликвидностью и рыночными рисками в текущих условиях и на перспективу
- Перспективы развития рынка деривативов в свете нового законопроекта и создания экономических предусловий для развития этого рынка.
Внимание: до 16 сентября Акция 1+1:
второй участник от финансовых организаций Украины - бесплатно,
существенные скидки для других участников.
Программа Конференции и Форма заявки доступны на сайте www.extra-consulting.net
Конференция проходит при участии Правэкс Банка, Пиреус банка и Украинско-Британской Профессиональной Ассоциации (UUPN). Биржевой Партнер Конференции – Украинская Биржа. Генеральный информационный Парнер - Информационный портала Liga.net, информационные партнеры – журнал Компаньон, журнал PaySpaceMagazine. Организатор Конференции - компания Экстра Консалтинг.
Более подробную информацию можно узнать по телефону +38 (044) 227 81 73 или
e-mail: office@extra-consulting.net.
Организатор Конференции:
компания «Экстра Консалтинг»