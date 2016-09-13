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V Конференция Управление рыночными рисками и риском ликвидности 17.10 Киев

V Конференция Управление рыночными рисками и риском ликвидности 17.10 Киев
13 сентября 2016
V Ежегодная Банковская Конференция "Управление рыночными рисками и риском ликвидности в банке» состоится в Киеве, в Отеле Русь, 17 октября 2016 года.
 
До 16 сентября Акция 1+1: второй участник от финансовых организаций Украины - бесплатно, существенные скидки для других участников.
 
  • Оправдывает ли себя режим НБУ по контролю за инфляцией в стране?
  • Что ожидают Казначеи банков на валютном рынке?
  • Какие финансовые инструменты могут помочь в управлении валютными и процентным рисками? 
 
На эти и другие вопросы будут искать ответы участники этой конференции - руководители банков и инвестиционных компаний, казначеи и риск менеджеры.
 
В раках Конференции пройдут четыре панельные дискуссии:
-  Макроэкономические сценарии и прогнозы для Украины и ее финансового сектора
-  Состояние и стратегии развития финансовых рынков в Украине
-  Инструменты управления риском ликвидностью и рыночными рисками в текущих условиях и на перспективу
- Перспективы развития рынка деривативов в свете нового законопроекта и создания экономических предусловий для развития этого рынка.     
 
Внимание: до 16 сентября Акция 1+1: второй участник от финансовых организаций Украины - бесплатно, существенные скидки для других участников.
 
Программа Конференции и Форма заявки доступны на сайте www.extra-consulting.net
 
Конференция проходит при участии Правэкс Банка, Пиреус банка и Украинско-Британской Профессиональной Ассоциации (UUPN). Биржевой Партнер Конференции – Украинская Биржа. Генеральный информационный Парнер  - Информационный портала Liga.net, информационные партнеры – журнал Компаньон, журнал PaySpaceMagazine. Организатор Конференции - компания Экстра Консалтинг.
 
Более подробную информацию можно узнать по телефону  +38 (044) 227 81 73 или
e-mail: office@extra-consulting.net.
 
Организатор Конференции:
компания «Экстра Консалтинг»

 
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