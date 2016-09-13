

Версия для печати Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter V Конференция Управление рыночными рисками и риском ликвидности 17.10 Киев

V Ежегодная Банковская Конференция "Управление рыночными рисками и риском ликвидности в банке» состоится в Киеве, в Отеле Русь, 17 октября 2016 года.

