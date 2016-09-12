Специалисты интернет-магазина Трейд-Сити обозначили самые недорогие способы обновить гардероб к осени

В отличие от прошлых холодных сезонов, этой осенью в моде женственность и утонченность, яркие цвета и натуральные ткани. В связи с этим следует обратить внимание на ассортимент палантинов, который даст возможность подобрать нужный и для каждодневной носки, и для особых случаев. Этот аксессуар превратит деловой костюм или простое платье в изысканный наряд, придаст новое звучание старым вещам, согреет и защитит в непогоду. Причем носить его можно и накинув на плечи, и в качестве шарфа, а также как капюшон. Модель со сложным витиеватым рисунком ярких тонов будет соответствовать моде этого сезона на все 100%. К тому же, палантин неизменно в тренде уже более 2 веков и наверняка будет модным и в последующие годы, так что прослужит не один сезон в качестве актуального аксессуара.

Не спешите складывать в дальний угол шкафа пляжное парео - оно может послужить легким шарфом в ансамбле с плащом, тренчем или пальто. Пусть Вас не смущает яркость такого аксессуара: стилисты отмечают обязательность сочетания в образе хотя бы 2 ярких оттенков, например, фуксии и травянисто-зеленого.

Трендовость нежных цветочных орнаментов будет сохраняться и в межсезонье, так что осенью не расставайтесь с любимыми летними юбками и платьями с флористическими принтами. В сочетании по принципу контраста с верхней теплой одеждой сдержанных тонов и грубой фактуры они станут составляющей ультра-модного образа. А сделать его сложным и многослойным, как того требуют осенние тренды, помогут аксессуары: уже упомянутые палантины и шарфы, сумки и перчатки с обилием фурнитуры и украшений.