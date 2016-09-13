Создавая будущее без конфликтов: стратегия win-win для достижения успеха в жизни и бизнесе

Программа мероприятия сформирована и доступна на сайте киевского Форума forumdavos-kyiv.org
. Организаторы традиционно собирают лидеров изменений – профессионалов из бизнеса, государственных органов, общественных организаций и СМИ, чтобы поделиться опытом и идеями эффективного применения стратегии win-win для разрешения конфликтов в обществе, политике и бизнесе.
«Конфликты тормозят развитие, отнимают энергию, приводят к кризисам и потерям. Работая над программой форума, мы поставили перед собой задачу – собрать на одной площадке представителей власти, бизнеса, общественного сектора и медиа, чтобы обсудить возможности применения стратегии win-win на разных уровнях взаимодействия, –
комментирует Катерина Засуха, глава организационного комитета WCFDavos Kyiv 2016. – Ведущие эксперты-практики поделятся своим опытом о том, как вывести отношения со своими партнерами, клиентами, сотрудниками и даже оппонентами на качественно новый уровень. Уровень созидания и сотрудничества. Сегодня общественный запрос на такую дискуссию огромен».
Помимо обсуждения таких актуальных вопросов, как повышение доверия к государственной власти, роль информационно-медийных технологий в разрешении конфликтов, национальная экономическая безопасность и репутационный капитал бизнеса, общества и государства, в рамках Форума состоится церемония награждения победителей национального этапа престижной международной награды C4F Davos Awards. Подача заявок открыта до 6 сентября. Подробности – на c4f.forumdavos-kyiv.org
.
Стать участником WCFDavos Kyiv 2016 можно, зарегистрировавшись на forumdavos2016.ticketforevent.com/
.
Генеральный партнер
– «Фармацевтическая фирма «Дарница».
Партнеры:
Медиа-холдинг «Медиа Группа Украина», Компания PepsiСo, ПАО «Мироновский хлебопродукт», digital-агентство Ebola Communications, агентство Talan Events, «Центр контент-анализа».
Форум пройдет при поддержке:
мультимедийной платформы Ukraine Today, телеканала новостей «24», радио «24» и «Европа Плюс», газеты «Бизнес», журнала «Фокус», информационного агентства ZIK и телеканала ZIK , онлайн-издания «Детектор медиа», журнала SBR, издания «Грушевского, 5», инвестиционного портала InVenture, European Business Association (EBA), American Chamber of Commerce (ACC), «Союза украинских предпринимателей» (СУП), «Ассоциации адвокатов Украины», Киевского международного экономического форума, Киево-Могилянской бизнес-школы, Украинской ассоциации по связям с общественностью (UAPR), Международной Ассоциации Маркетинговых Инициатив (МАМИ), Всеукраинской рекламной коалиции (ВРК), независимого агентства по связям с общественностью «Коммуникация и консультанты» (Литва), консалтинговой компании «Институт PR» (Беларусь), коммуникационного агентства RED Communications (Азербайджан), PG Communications Kazakhstan/Press Club (Казахстан) и др.
Организатор форума:
агентство GROU
Public Affairs and Reputation management (группа агентств AGAMA communications).
Стать участником события можно, зарегистрировавшись на forumdavos2016.ticketforevent.com/
.
Детальнее
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Алла Чеботникова, PR-координатор WCFDavos Kyiv 2016
Тел.: +380 67 943 2662
E-mail: a.chebotnikova@grou.com.ua