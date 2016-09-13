

Версия для печати Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Создавая будущее без конфликтов: стратегия win-win для достижения успеха в жизни и бизнесе



Два дня, 50 спикеров из 15 стран, 11 панельных дискуссий, 3 истории успеха и 1 дебаты – таким будет WCFDavos Kyiv 2016. Третья региональная сессия Всемирного коммуникационного форума, которая состоится в Киеве 19-20 сентября, поможет ответить на вопрос, как построить будущее без конфликтов.