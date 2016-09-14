Агрохолдинг «Мрия» публикует основные условия реструктуризации долга

На официальном сайте Агрохолдинга «Мрия» опубликованы условия реструктуризации долгового портфеля компании, который на сегодняшний день составляет 1,1 млрд. долларов. Условия согласованы Координационными комитетами банков-кредиторов и бондхолдеров «Мрии».

Согласно условиям реструктуризации, ко всем необеспеченным кредитам применяется принцип pari passu - равного отношения, как в части предложенного возмещения, так и касательно инструментов, возможных к использованию после реструктуризации.



После имплементации основных условий реструктуризации общий долг «Мрии» уменьшится до посильной долговой нагрузки на максимальном уровне 330 млн долларов и будет состоять из реструктуризированных обеспеченных займов (max 75 млн долл.), нового рабочего капитала (max 46 млн долл.) и отчисления для его провайдеров (max 112 млн долл.), лизинговых программ (5 млн долл.) и так называемой Loan A – восстановленная часть необеспеченной задолженности (max 93 млн долл.). Баланс существующего необеспеченного кредита будет переведен в инструмент, подобный акционерным долям (Loan В), который предоставит необеспеченным кредиторам и провайдерам рабочего капитала контроль над акционерным капиталом «Мрии».



Такая структура, состоящая из Loan A и Loan B, была разработана для учета интересов всех кредиторов, как украинских, так и международных.



Возмещение по необеспеченным кредитам будет состоять из:

• выплаты Loan A: основной амортизируемый обслуживаемый долг в размере 93 млн. долларов, что составляет 11% от всех номинальных необеспеченных задолженностей «Мрии», который планируется к полному погашению до 30 июня 2023 года;

• доходы от среднесрочной продажи акционерных долей, в результате IPO или продажи стратегическому инвестору (будут направлены на погашение Loan B); и

• поступления (за вычетом расходов) по результатам судебных процессов, инициированных ликвидатором Mriya Agro Holding plc, которые будут распределены пропорционально между необеспеченными кредиторами.



По оценкам менеджмента «Мрии», общий возврат по номинальным необеспеченным кредитам может достичь 25-45% через 4-7 лет в дополнение к потенциальным поступлениям по результатам судебных процессов. Эта оценка основывается на текущем понимании рыночных условий, и менеджмент не несет ответственности за фактический уровень возврата. Фактический возврат будет завесить от результатов работы компании, момента продажи и цен на мировых товарных рынках, а также от общего восприятия рынком инвестиций в Украину и/или в украинский аграрный сектор.



По результатам реструктуризации, 100% акционерного капитала Агрохолдинга «Мрия» будет принадлежать кредиторам и менеджменту: 31-35% - провайдерам рабочего капитала на 2016 год, 7,5% - провайдерам рабочего капитала на 2015 год и 7,5% - топ-менеджменту компании в качестве мотивационного пакета, 50-54% - необеспеченным кредиторам.



Структура корпоративного управления «Мрии» будет приведена в соответствие с международными стандартами: будет создан Независимый Наблюдательный совет, в который войдут 5 членов, назначенных держателями Loan В.



«Я неоднократно заявлял, что в ходе переговоров касательно реструктуризации долгового портфеля «Мрии» мы руководствовались принципом честности и прозрачности по отношению ко всем нашим кредиторам и бондхолдерам, а к нашим необеспеченным кредиторам – принципом равенства и pari passu. Этот же принцип отражен в условиях реструктуризации: они едины и доступны для всех наших заемщиков. Я приглашаю тех из них, кто еще не принял окончательного решения, поддержать реструктуризацию на предложенных равных условиях», - сказал финансовый директор агрохолдинга «Мрия» Тон Хулс.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus