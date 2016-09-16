От оценки ущерба зависит сумма страховых выплат, которые должны возмещать страховые компании. Каждая из них пытается снизить стоимость восстановления, что может стать причиной прямых убытков клиента. Самостоятельные оценки не имеют юридической силы, страховщики принимают во внимание только документы, оформленные согласно действующему законодательству. При этом они имеют собственных оценщиков, работа которых направлена не на защиту прав клиента, а на уменьшение стоимости ущерба.

Деятельность экспертов регулируется инструкцией по проведению экспертиз, утвержденной приказом МЮ Украины №53/5 от 08. 10. 1998. Страховщики заключают договор на проведение экспертиз с определенными организациями, при несогласии владелец автомобиля имеет право самостоятельно выбрать независимого оценщика. Как оценивать ущерб автомобиля после ДТП важно знать посетителям AUTO.RIA – №1 среди автосайтов в Украине.



Как оценить автомобиль после ДТП

От правильности действий и оформления документов зависят юридические последствия. Оценка автомобиля после ДТП выполняется по такому алгоритму:

Заключение договора о предоставлении услуг с независимой компанией. В условиях прописываются временные рамки, права и обязанности сторон. Эксперты действуют согласно лицензиям.

Определение места и времени экспертизы. В сложных случаях автомобиль доставляется на специальные площадки.

Выезд эксперта на место для проведения осмотра. Действия производятся в присутствии автовладельца или без него, приглашаются иные заинтересованные стороны.

Составление акта осмотра утвержденной государственной формы. Действующие нормативные документы дают указания, как правильно оценить авто после ДТП и составить акт. Обязательное условие – фотографии, позволяющие идентифицировать конкретный автомобиль и дату осмотра. В противном случае страховые компании могут выдвигать обоснованные претензии.

На основании технического осмотра рассчитывается ущерб, понесенный в результате аварии. Оценка агрегатов делается с учетом существующих цен на запасные части, степени механических повреждений и физического износа на момент ДТП. По завершении работ заказчик оплачивает экспертные услуги согласно существующему договору.



Как правильно оценить авто после ДТП

Если страховая компания при помощи своих технических сотрудников уменьшает ущерб после ДТП, то владельцы автомобилей имеют право привлечь к экспертным оценкам независимые компании. Такая оценка ущерба автомобиля при ДТП делается и в случае некорректных действий второй стороны, попавшей в аварию. Оценка должна делаться в минимальные сроки после чрезвычайного происшествия, но только после того, как сотрудники полиции задокументируют происшествие и при необходимости сделают экспертизу на предмет нарушения правил дорожного движения одной из сторон. Заказать независимую оценку следует в таких случаях:

Страховая компания занизила сумму ущерба. Страдают владельцы автомобилей, признанные невиновными в ДТП, но повредившие свой автомобиль.

Страховая компания завысила сумму ущерба. В этом случае страдают виновники ДТП.

Согласно действующему в Украине законодательству страховые компании не имеют права навязывать технических экспертов, оценка ущерба автомобиля при ДТП может делаться организацией по выбору потерпевшего. В конфликтных ситуациях следует обращаться к независимым экспертам, во время производства работ должны присутствовать представители страховой компании (обязательно) и участники происшествия или их законные представители (при желании). Составленный акт окончательный и оспариванию не подлежит.

Наличие акта автоэкспертизы становится основанием для предъявления материальных исков на взыскание ущерба. Такие документы позволяют ремонтировать автомобиль на специализированных станциях технического обслуживания, имеющих право на производство таких работ. В случае появления разногласий между участниками ДТП споры решаются двумя способами.

Досудебный (претензионный). Противоположной стороне подается требование о сумме ущерба и предложение возместить его в добровольном порядке. Если документы составлены убедительно, то шансы на досудовое урегулирование велики.

Судебный. Если на протяжении 15 дней на претензионные требования нет реакции, одна из сторон может подавать судебный иск. Это длительный путь решения материальных споров, рассмотрение дела может затягиваться на годы.

Если в ДТП участвовало транспортное средство, числящее в угоне, или причиной ущерба были непреодолимые силы, то владелец не несет ответственности. Исключение – ущерб здоровью пострадавшего. Судья имеет право определять, когда нужна оценка автомобиля после ДТП для уточнения актов или обнаружения явных ошибок и неточностей.



Заключение

Перед заключением договора обязательного страхования автомобиля проверьте надежность страховщика. Во время подписания договора ОСАГО внимательно читайте положения, особое внимание обращайте на права и обязанности сторон. Если в нем нарушаются права клиентов, то выбирайте иного поставщика услуг. Обращение к независимым экспертам связано с дополнительными финансовыми затратами, внимательно изучайте возможные материальные потери или выгоды.

Чем дольше выполняются экспертизы или судовые тяжбы, тем меньше окончательная сумма возвращения ущерба. Независимые эксперты должны иметь право на выполнение оценки, только в этом случае документы будут иметь юридическую силу. Поведение после автомобильной аварии должно отвечать нормативным документам, их нарушение становится причиной отказа в возмещении ущерба.