

Версия для печати Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Международный экспофорум ресторанно-отельного бизнеса и клининга

В первые дни ноября перед профессионалами ресторанно-отельного бизнеса и теми, кто только собирается открыть свое дело, распахнет двери крупнейшая выставка сегмента HoReCa – Международный форум ресторанно-отельного бизнеса и клининга FoReCH 2016!