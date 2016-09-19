Международный экспофорум ресторанно-отельного бизнеса и клининга

Выставка объединяет большинство компаний-лидеров, которые представят новейшие образцы оборудования, системы автоматизации, коллекции профессиональной посуды, покажут новые тренды в оформлении интерьеров ресторанов и гостиниц, а также многое другое, без чего уже невозможно представить современный ресторан.
Уже более 15 лет выставка FoReCH удерживает лидерство в Украине среди мероприятий индустрии гостеприимства. Так, в 2016 году традиционно на выставках FoReCH представят свои новинки и примут участие эксклюзивными стендами такие ведущие компании, как: «МЕТРО Кеш энд Керри Украина», MARESTO, НОВЫЙ ПРОЕКТ, КОНТАКТ, MERX, LODMAR, BARTSCHER, PROFITEX, ФОРВАРД, Golden Bar Group, ACCORD GROUP, AТМА, МОРСКОЙ ДОМ, Посуд De Luxe, ProMaster, ТехноФуд, Ла-Кондитерра, Карраро, «Світ Кави» и многие другие! Общее число участников выставки FoReCH 2016 - более 200 компаний.
Выставка FoReCH - это не только крупнейшая экспозиционная площадка, но и насыщенная бизнес-программа с самыми интересными спикерами, увлекательными соревнованиями и мастер-классами от ведущих шеф-поваров. На выставке FoReCH каждый посетитель сможет получить бесценный опыт от практиков ресторанно-отельного бизнеса, найти надежных партнеров и сделать свой бизнес более эффективным и современным.
Ждем всех с 1 по 3 ноября 2016 года в павильоне №1 ВЦ «КиевЭкспоПлаза» (г. Киев, ул. Салютная, 2Б).
Время работы выставки: 1 ноября с 10-00 до 18-00
2 ноября с 10-00 до 18-00
3 ноября с 10-00 до 17-00
Генеральный партнер FoReCH 2016 − компания «METRO Cash & Carry Ukraine».
Организатор форума — компания «Киевский международный контрактовый ярмарок».
Официальный сайт: www.rest-hotel.kiev.ua
Принять участие в FoReCH:
тeл./фaкс: +38 (044) 490 62 03
е-mail: rest@kmkya.kiev.ua