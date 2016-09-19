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Коуч- сессия «Ставим цели согласно баланса»

Коуч- сессия «Ставим цели согласно баланса»
19 сентября 2016
23 сентября, PROFi HUB приглашает на коуч-сессию Екатерины Приходько «Ставим цели согласно баланса»
23 сентября 2016, 19:00-21:00,
PROFi HUB, Большая Васильковская (Красноармейская) 63, оф. 12
Все гениальное просто. Все люди талантливы. 
У каждого из нас есть все ресурсы для того чтобы достичь успеха в жизни.
Как понять что нужно именно тебе? Как раскрыть и реализовать свой потенциал и легко преодолеть все барьеры об этом и не только вы узнаете на коуч сессии Екатерины Приходько «Ставим цели согласно баланса».
Во время коуч сессии вы:
  • составите собственное колесо жизненного баланса
  • проведете анализ насколько ваша жизнь организована согласно ваших целей и приоритетов. 
  • составите свои индивидуальный план достижения целей во всех сферах
Екатерина Приходько – сертифицированный коуч-практик ( сертификат ICF), 10 лет опыта в управлении персоналом в крупных компаниях, опыт внедрения коучинга в организации, соучредитель PROFi HUB.
Стоимость участия -  200 грн. при регистрации и оплате до 20.09.2016, при оплате после 21.09.2016 стоимость - 300 грн
Забронировать место: https://goo.gl/forms/OhoACr7wXWCcfvJo2
Дополнительная информация: 050 881 83 30, www.profihub.com.ua
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