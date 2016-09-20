

Версия для печати Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Премьер-министр Владимир Гройсман открыл форум WCFDavos Kyiv 2016

В Киеве началась третья региональная сессия Всемирного коммуникационного форума WCFDavos Kyiv 2016. Событие международного масштаба объединило 55 спикеров из 10 стран и продлится 2 дня, в течение которых состоятся 11 панельных дискуссий