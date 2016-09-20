Премьер-министр Владимир Гройсман открыл форум WCFDavos Kyiv 2016

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил участников форума WCFDavos Kyiv 2016. Свое выступление премьер начал с оценки роли коммуникаций для государства в целом. «Мы много общаемся и постоянно получаем вопрос — почему вы так мало общаетесь, рассказываете, объясняете? Я думаю, что этот вопрос справедлив. Нужно не только работать — нужно коммуницировать, четко давать объяснения, зачем мы это делаем, что это даст, какой это даст результат. В то же время мы должны понимать и обратную информацию: что происходит на самом деле, чтобы корректировать свои действия. Поэтому коммуникации сейчас крайне важны»
, — отметил Владимир Гройсман.
По мнению Премьера, Украина сейчас должна ответить как на внешние, так и на внутренние вызовы. В вопросе внешних вызовов, в частности, нужно победить в противостоянии информационной агрессии. «Борьба идет сегодня не между сторонами, а между идеологиями, между принципами, между ценностями. И здесь важно, чтобы те ценности, которые нас объединяют — демократия, свобода, незыблемость международного права, свобода слова — эти ценности должны быть теми, которые победят»
, — отметил Владимир Гройсман. Говоря о внутренних вызовах, Премьер подчеркнул, что нужно сосредоточиться на обеспечении трансформации страны и ее интеграции в европейское сообщество. «Сегодня мы видим, что экономика нашей страны начинает оживать, но нам надо повышать этот рост, — отметил он. — У нас нет времени. Поэтому наша задача — двигаться быстро, но эффективно».
При этом премьер отметил, что задача изменить жизнь в стране является общей, как для власти, так и для общества. «И общество, и власть должны объединиться ради того, чтобы достичь той цели, которую мы ставим перед собой — верховенство права, отсутствие коррупции, развитие экономики, справедливая социальная политика, в конце концов создать страну, в которой комфортно жить и безопасно. Эта задача наша общая»
, — подчеркнул премьер.
Ярина Ключковская, директор по стратегии и развитию коммуникационного агентства GROU, поздравила выступление премьера, отметив, что наконец-то публичный диалог благодаря поддержке, в том числе и главы Правительства, превращается из чисто технической в действительно коммуникационную функцию государства. «Будем считать, что наш форум уже открыт!»
— добавила она.
В первый день форума WCFDavos Kyiv 2016 прошло несколько панельных дискуссий. Представители власти, бизнесмены, международные эксперты со всего мира поделились мнениями о возможностях использования стратегий win-win в Украине.
Онлайн-трансляция форума: https://goo.gl/HydyR6