

Версия для печати Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В I полугодии 2016 года в Украине оплата электронными деньгами выросла в 1,6 раза до 1,8 млрд. Грн.

Общее количество «электронных кошельков» / «учетных записей» за соответствующий период увеличилась в 1.2 раза - с 36 млн. До 43.6 млн.