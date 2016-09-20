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В I полугодии 2016 года в Украине оплата электронными деньгами выросла в 1,6 раза до 1,8 млрд. Грн.

В I полугодии 2016 года в Украине оплата электронными деньгами выросла в 1,6 раза до 1,8 млрд. Грн.
20 сентября 2016
Общее количество «электронных кошельков» / «учетных записей» за соответствующий период увеличилась в 1.2 раза - с 36 млн. До 43.6 млн.
В I полугодии 2016 пользователи оплатили электронными деньгами товары, работы и услуги на общую сумму 1.8 млрд. Грн. Это в 1.6 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года, по итогам которого этот показатель составил 1.1 млрд. грн.  Такие результаты анализа Национальным банком Украины операций с использованием электронных денег банков за I полугодие 2016 и 2015, сообщает пресс-служба НБУ.
 
По результатам анализа, общее количество выпущенных электронных денег в I полугодии этого года увеличилась почти в 2 раза по сравнению с I полугодием 2015 года - с 21.6 млн. Грн. до 39 млн. грн.
 
В I полугодии 2016 по сравнению с I полугодием прошлого года увеличился выпуск электронных денег:
 
· «ПРОСТРАНСТВО» - почти в 11 раз - с 0,2 млн. Грн. до 2.3 млн. грн .;
 
· Visa - почти в 10 раз - с 0.01 млн. Грн. до 0.1 млн. грн .;
 
· «МАКСИ» - почти в 3 раза - с 4,7 млн. Грн. до 14.9 млн. грн .;
 
· «MoneXy» - почти в 1,6 раза - с 7.2 млн. Грн. до 11.9 млн. грн .;
 
· MasterCard - в 1.2 раза - с 1 млн. Грн. до 1.2 млн. грн.
 
 
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