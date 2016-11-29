Топ-5 лучших смарт-часов — рейтинг популярности 2016 года

В рейтинг вошли модели Samsung, sWaP, Asus, Atrix и Apple Watch.

Подробная фиксация активности на протяжении дня и оповещения о выполнении планов по сжиганию калорий, максимально точное измерение пульса, скорости передвижения и преодоленных километров — Apple Watch Sport 38mm

станет незаменимым помощником заядлых приверженцев здорового и активного образа жизни. При этом защита по стандарту IPX7 предусматривает использование гаджета во время тренировок под дождем.

Вторую строчку рейтинга занимают интеллектуальные часы последнего поколения Samsung Gear S3 Frontier. От повреждений устройство предохраняет удивительно прочное стекло Corning Gorilla Glass SR+. Предусмотрена защита от влаги и пыли по стандарту IP68. Гаджет оснащен GPS-приемником, альтиметром, спидометром, барометром, акселерометром, а в экстренных ситуациях способен отправить сообщение с точным местом расположения владельца. Теперь пользователь может контролировать любое передвижение с максимальной точностью и оценивать подробные отчеты о своем прогрессе. Аккумулятор емкостью 380 мАч позволяет устройству работать без подзарядки до 4 дней.

Умные часы sWaP SOCIAL с роскошным алюминиевым корпусом и сенсорным дисплеем занимают третье место в рейтинге. Смотря на внешний вид гаджета понимаешь, что мода на часы с большим циферблатом по-прежнему находится в зените и совершенно не собирается покидать занятые ранее позиции. Смарт-часы оснащены современной системой навигации, позволяют оставаться в курсе последних событий, поскольку мгновенно выводят на экран важные уведомления с телефона или планшета, поддерживают загрузку необходимых приложений с Google Play. Среди прочих особенностей — мультимедийный динамик, камера 3 Мп, поддержка карты microSIM.

Замыкают пятерку лидеров умные часы Asus ZenWatch (WI500Q) и Atrix Smart watch D04 — идеальные компаньоны для любителей цифровых гаджетов.