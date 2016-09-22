DISTRIBUTION MASTER-2016: ЭКСПЕРТЫ ОБСУДЯТ ПЕРСПЕКТИВЫ И ТРЕНДЫ РЫНКА ДИСТРИБУЦИИ

28 октября 2016 года в Киеве пройдет V Всеукраинская практическая конференция «DistributionMaster-2016: Будущее рынка дистрибуции».
Учредитель конференции «DistributionMaster-2016» — B2B Медиа-группа TradeMasterGroup (www.TradeMaster.UA).
Место проведения мероприятия – Бизнес-Центр «Парус», г. Киев, м. Кловская, ул. Мечникова, 2.
Участники конференции:
Миссия конференции DistributionMaster-2016:
- Более 200 владельцев и управленцев дистрибуторских, а также торгово-производственных компаний
- ТОП менеджеры, Проектные менеджеры и торговые представители передовых Украинских компаний
- Профессионалы всех подразделений дистрибуции и их партнеры (производители и ритейлеры) из всех регионов Украины.
В чем актуальность конференции?
- Определение трендов рынка дистрибуции и определение альтернативных направлений для развития бизнеса
- Развитие рынка дистрибуции и поиск новых инструментов для повышения маржинальности компаний
- Обмен опытом, налаживание партнерских отношений.
Нестабильная ситуация в стране и затянувшийся на многие месяцы «выход из кризиса» вносят свои коррективы на развитие каждой из сфер экономики. Как оценивают сложившуюся на рынке ситуацию отечественные дистрибуторы? Благодаря чему удается им реагировать на постоянно появляющиеся новые вызовы? Получить ответы на эти вопросы Вы сможете в ходе V Всеукраинской практической конференция «DistributionMaster-2016: Будущее рынка дистрибуции»
Кто основные спикеры и темы События DistributionMaster-2016?
В числе докладчиков Бизнес-встречи более 20 Ведущих экспертов и практиков:
- Виктория Рахматуллина,
директор по развитию бизнеса компании Ukrainian National Distribution Company.
Профессиональный опыт: Председатель совета учредителей UNDC, Представитель ТПП Украины в ОАЭ, Нигерия, Катар и Йемен Руководство Катара-Украинского Делового Совета. Соучредитель бизнес площадки UCCI в ОАЭ Представитель крупнейшей в мире Свободно-Экономической Зоны JAFZA в Украине Тема доклада – «Инструменты лоббирования украинских предприятий в арабско-африканском регионе».
- Дмитрий Горлин
, эксперт в цифровой трансформации бизнеса, BEST CIO 2015, основатель и CEO Digital Distribution Applications
. Тема доклада – «Почему цифровая дистрибуция убьёт консервативную?»
- Виталий Брык,
директор по стратегическому развитию, Украина и Беларусь, Nielsen Ukraine. Тема доклада – «Экспертный обзор рынка для осуществления бизнеса дистрибуции в Украине».
- Захар Дихтярь
, СEO и собственник Listex.info. Тема доклада – «Новые решения в дистрибуции: эффективное развитие, оптимизация и повышение продаж при помощи размещения товаров в онлайн-энциклопедии Listex.info».
- Андрей Печерских,
директор компании ООО «Центр Бизнес-Технологий» (разработка передовых решений для FMCG). Тема доклада – «Управляемость в цепочках поставок как одна из важнейших составляющих успеха бизнеса в FMCG».
- Игорь Немировский, серебрянный спикер DistributionMaster-2015, владелец консалтинговой компании «Логолекс». Тема доклада – «Дистрибуция: инновации в бизнес-модели»
- Мариан Стасык,
соучредитель «Корона ВЕСТ» (Словакия, дистрибуция в Европу), золотой спикер DistributionMaster-2015. Опыт директора по продажам PG TRADE (группа компаний PALMA GROUP). Тема доклада – «Построение успешного сотрудничества «дистрибьютор – производитель».
- Александр Пилипенко,
директор компании «Арт Секьюрити Груп».
Тема доклада – Новые возможности контроля транспорта и персонала.
- Павел Ивлев,
Генеральный директор, соучредитель Группы компаний «Неолит»
Тема доклада – Альтернативные транспортные коридоры, внутренние и международные Ж/Д перевозки.
- Сергей Даценко,
бизнес-партнер «РК «Радуга» (услуги мерчандайзинга в торговых точках Украины), практикующий тренер. Тема доклада – «Активация каналов продаж».
- Ярослав Степченков,
ведущий эксперт по системному построению бизнес-процессов компании TradeMasterGroup. Тема доклада – «Аналитическая оценка рисков ассортимента».
- Дмитрий Артюх , управляющий «Goodwill Consulting».
Тема доклада – 5 дополнительных возможностей для оптимизации расходов и увеличения прибыли украинской компании-трейдера путем эффективного управления финансовыми потоками при ведении внешнеэкономической деятельности.
- Николай Заруцкий,
начальник отдела традиционной дистрибуции компании «Хенкель Баутехник Украина», Светлана Дмитриева,
ведущий консультант по внедрению категорийного менеджмента Тренингового Центра TradeMasterGroup (опыт работы в METRO, Барвинок, OBI, др.). Тема доклада - «Почему будущее за категорийным менеджментом? Почему важно привлекать поставщиков к процессу пересмотра категории? Что это дает сети, покупателю и поставщику?»
В рамках конференции пройдут 2 панельные дискуссии ТОП-менеджеров
на темы: «Решение ключевых проблем дистрибуторов и производителей»; «Кардинальные изменения в работе персонала дистрибутора, необходимые для роста продаж», а также столы переговоров между дистрибуторами и производителями.
Организатор мероприятия - Медиа-группа TradeMasterGroup – формирует программу и темы «DistributionMaster-2016», исходя из анализа рынка, потребностей клиентов, опросов целевой аудитории, и будет благодарен Вам за предложения и открытое обсуждение интересующих вопросов. Ждем Ваши предложения по электронному адресу st@trademaster.com.ua и по телефону 067-505-25-24.
Презентация конференции
Генеральный Партнёр конференции - «Компания UNDC»
Эксклюзивный Юридический партнер конференции -WTS Global
Главный IT-Партнёр конференции - Digital Distribtion Application
Онлайн-энциклопедия FMCG товаров - Listex.info
Партнер инноваций - Компания «Центр Бизнес-Технологий»
Партнер по оптимизации расходов - Арт Секьюрити Групп
Партнёр международных перевозок - Группа компаний «Неолит»
Партнер по сопровождению экспортно/импортных операций и оптимизации затрат - Goodwill Consulting
Партнер Погрузочного Оборудования и Складской Техники - Группа компаний LOGISTIC FORKLIFT
Конференция состоится при поддержке более 20 информационных партнеров: Генерального информационного партнера – Интерфакс-Украина, Генерального новостного партнера – ИА «Лигабизнесинформ», журналов «Мир упаковки», «Напитки. Технологии. Инновации», «Промышленность в фокусе», бюллетеня «Перевізник», «Food.ua», «Food Technologies&Equipment», «Продукты и ингредиенты», «Мясной бизнес», интернет-порталов B2Blogger.com, pavtrade.com, prodinfo.com.ua (Мир продуктов), upakjour.com.ua (Упаковка), Allretail.ua, ukrreklama.com.ua (Украинский рекламный журнал), harchovyk.com, companion.ua, ukrbizn.com (ИД «Украина-Бизнес»), выставок Inprodmash&Upakovka 2016, Индустрия торговли, Клуба экспортеров Украины.
Что говорят участники предыдущих конференций?
«Данная конференция для нас - это поиск новых контактов и партнеров, расширение кругозора и обмен опытом. Несмотря на то, что Украина уже более 20 лет развивает дистрибуцию и ритейл, все еще много белых пятен, и обучение всегда полезно!» Ситяева М., «Лантманнен Акса»
«Услышал, что происходит на рынке и подтвердил наши шаги. Наиболее интересными темами стали темы онлайн-обучения. Конференция важна, чтобы понимать, где находится наша фирма в соотношении с рынком. Аналитика рынка - залог успеха компании». Осийчук Я., ТД «Прикарпатский»
«Конференция очень важна для рынка - получение новых знаний! И главное, общение! Обсуждались темы построения системы В2В-продаж, внедрение в компанию стандартов переговоров, а это очень важно. Оценили темы повышения бизнеса, эффективность дистрибуции в нестабильном рынке». Ничай Н., «ПК Заграва»
«Конференция незаменима для рынка. Хотелось бы и в дальнейшем посещать такие мероприятия. Хорошо раскрыты темы развития IТ, инструментов повышения эффективности продаж дистрибутора». Головизнин Д., «Юг-Экспресс»
Как зарегистрироваться на конференцию?
По вопросам участия в конференции и информационного сотрудничества обращайтесь по тел. 067 828 22 59 или ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ
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Ждем вас 28 октября на «DistributionMaster-2016: Будущее рынка дистрибуции»!