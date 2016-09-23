

Версия для печати Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Win-win 2.0: итоги международного форума #WCFDavosKyiv 2016

В Киеве состоялась третья региональная сессия Всемирного коммуникационного форума WCFDavos Kyiv 2016. Организаторы традиционно собрали лидеров изменений — профессионалов сферы государственного управления, представителей бизнеса, общественных деятелей и СМИ из 10 стран мира.