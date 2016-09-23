Win-win 2.0: итоги международного форума #WCFDavosKyiv 2016

В течение двух дней велись дискуссии об эффективном применении стратегии win-win для разрешения конфликтов в обществе, политике и бизнесе. Эксперты-практики говорили о том, как вывести отношения со своими партнерами, клиентами, сотрудниками и даже оппонентами на уровень созидания и сотрудничества.
Накануне открытия Форума, во время обсуждения модераторами своей «битвы» - заключительной дискуссии Форума, родилось определение «win-win 2.0». И вот, итоги форума — на основе самых ярких цитат из постов в социальных сетях с хэштегом #WCFDavosKyiv.
- Владимир Гройсман, Премьер-министр Украины об открытии Третьего Давосского коммуникационного форума: «На мой взгляд, все, над чем мы работаем — должны коммуницировать: обществу нужно очень четко пояснять, что и зачем мы делаем и какой результат это даст. Обратная связь с вами имеет большое значение».
- Тимур Хромаев, председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины: «Когда инвесторы приезжают в Украину, то всегда спрашивают: почему нас пытаются здесь победить? Мы знаем что-то лучше в одной сфере, а вы в другой. И здесь не должно быть конфликтов. Чтобы привозить инвесторов, надо демонстрировать не только изменения правил, но и то, что мы их выполняем».
- Мишель Терещенко, мэр Глухова, уверен, что для небольшого города, как и для страны в целом, просто необходимо поддерживать имидж. «В Украине мы в первую очередь должны говорить о людях. Они — наш главный актив». По его словам, инвесторам просто необходимо обеспечить отсутствие неожиданных проблем и привлекать их новыми возможностями.
- Сергей Бартощук, исполнительный директор и руководитель проекта в СигмаБлейзер, председатель Наблюдательного совета КОСМО, член Совета директоров Союза украинских предпринимателей (СУП): «Говорить неправду в бизнесе становится все дороже. Попытки манипулировать решениями инвесторов методом баланса плохих и хороших новостей уже не работают. Рано или поздно это заведет в тупик».
- Максим Яковер, основатель и владелец креативного пространства и коворкинга «Журнал», директор по развитию Национального комплекса «Экспоцентр Украины»: «Со своим первым заданием — сделать ЧТО-ТО на убыточном госпредприятии — мы уже справились. От честной коммуникации возникает доверие — а тогда появляются ресурсы. Если есть доверие, коммуникация прекрасно работает на защиту от атак. Политики не понимают, что коммуникация не должна опережать дела. Иначе доверие падает. В стране делается настолько мало, что, когда ты делаешь классный проект и честно его коммуницируешь, успех гарантирован. Если все деньги класть в кассу, то госпредприятие будет приносить прибыль».
Во время WCFDavos Kyiv 2016 состоялся интересный эксперимент. В первый день 10 участников получили высокотехнологичные трекеры от «Фармацевтической фирмы «Дарница», для измерения сердцебиения. Суть эксперимента заключался в определении пиков эмоциональных реакций слушателей на выступления спикеров. Согласно полученным результатам, наиболее эмоционально слушатели реагировали на: обращение Премьера Владимира Гройсмана, доклад депутата Глеба Загория и дискуссионную панель об изменении роли коммуникаций, которую модерировала Ирина Новикова, генеральный директор AGAMA communications.
На второй день форума «Фармацевтическая фирма «Дарница» обеспечила посетителям специальную дегустацию кардио-коктейлей. Гости попробовали три вида коктейлей на основе граната, манго и грейпфрута, и получили их эксклюзивные рецепты на специальных подарочных магнитах.
Напомним, третья региональная сессия Всемирного коммуникационного форума WCFDavos Kyiv 2016 продолжалась 19 и 20 сентября. Событие международного масштаба объединило 55 спикеров из 10 стран и продолжалось 2 дня, в течение которых состоялось 11 панельных дискуссий.
Генеральный партнер:
«Фармацевтическая фирма «Дарница».
Партнеры:
Международная аудиторская компания BDO, Компания PepsiСo, ОАО «Мироновский хлебопродукт», digital-агентство Ebola Communications, агентство Talan Events, агентство NewMix, «Центр контент-анализа», Президент Отель, ФИГАРО Кэтеринг, Gate Business Photo.
Форум состоялся при поддержке:
мультимедийной платформы Ukraine Today, телеканала новостей «24», радио «24» и «Европа Плюс», газеты «Бизнес», журнала «Фокус», информационного агентства ZIK и телеканала ZIK, онлайн-издания «Детектор медиа», журнала SBR, издания «Грушевского, 5», инвестиционного портала InVenture, European Business Association (EBA), American Chamber of Commerce (ACC), «Союза украинских предпринимателей» (СУП), «Ассоциации адвокатов Украины», Киевского международного экономического форума Киево-Могилянской бизнес-школы, Украинской ассоциации по связям с общественностью (UAPR), Международной ассоциации Маркетинговых Инициатив (МАМИ), Всеукраинской рекламной коалиции (ВРК), независимого агентства по связям с общественностью «Коммуникация и консультанты» (Литва), консалтинговой компании «Институт PR» (Беларусь), коммуникационного агентства RED Communications (Азербайджан), PG Communications Kazakhstan / Press Club (Казахстан) и др.
Организатор форума:
агентство GROU
Public Affairs and Reputation management (группа агентств AGAMA communications).
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Алла Чеботникова, PR-координатор WCFDavos Kyiv 2016
Тел.: +380 67 943 2662
E-mail: a.chebotnikova@grou.com.ua