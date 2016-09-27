V Конференция Управление рыночными рисками и риском ликвидности 17.10 Киев

Целью Конференции является анализ и прогноз макроэкономических показателей в Украине, оценка и обсуждение состояния финансовых рынков и перспектив развития рынка деривативов, обмен опытом по эффективному управлению риском ликвидности и рыночными рисками в банках.
Среди подтвержденных спикеров:
* Дмитрий Сологуб, Заместитель Главы, НБУ
* Тимофей Милованов, Член Совета, НБУ, Профессор экономики, Питтсбургский университет
* Дмитрий Тарабакин, Член Комиссии, НКЦБФР
* Олег Ткаченко, Председатель Правления, Украинская Биржа
* Елена Белан, главный экономист, Dragon Capital
* Александр Вальчишен, Руководитель Исследований, Инвестиционный Капитал Украины
* Пономаренко Сергей Вячеславович, Директор Департамента открытых ринков, НБУ
* Цапенко Дмитрий Александрович, Заместитель Председателя Правления, директор по рынкам капитала, УкрСиббанк
* Владимир Кузьо, Член Правления - директор департамента казначейства, Идея Банк
* Игорь Будник, Директор Департамента управления рисками, НБУ
* Виталий Дыдышко, FRM, Главный директор по рискам, Сбербанк России
* Елена Домуз, Директор по управлению рисками, Кредит Днепр
* Виктория Страхова, Проектный менеджер реформы финансового сектора, Национальная рада реформ
и другие известные банкиры и эксперты.
До 30 сентября – акция 1+1: скидка на участие второго участника до 60%.
Программа Конференции и Форма заявки доступны на сайте www.extra-consulting.net
Конференция проходит при участии Правэкс Банка, Пиреус банка и Украинско-Британской Профессиональной Ассоциации (UUPN). Биржевой Партнер Конференции – Украинская Биржа. Генеральный информационный Партнер - Информационный портала Liga.net, информационные партнеры – журнал Компаньон, журнал PaySpaceMagazine. Организатор Конференции - компания Экстра Консалтинг.
Более подробную информацию можно узнать по телефону +38 (044) 227 81 73 или e-mail office@extra-consulting.net.
Организатор Конференции:
компания «Экстра Консалтинг»
e-mail: office@extra-consulting.net
сайт: www.extra-consulting.net
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