Госбюджет в августе 2016 сведен с профицитом 7 млрд грн

В целом за январь-август текущего года дефицит госбюджета составил 42,9 млрд грн: в том числе по общему фонду — 42 млрд грн. За аналогичный период прошлого года был зафиксирован профицит госбюджета 7,7 млрд грн, в том числе по общему фонду 8,1 млрд грн.



Напомним, остатки средств на Едином казначейском счете в августе 2016 года увеличились в 2,3 раза, до 23,8 млрд грн. В начале сентября Украина выплатила $505,4 млн процентного доход за второй купонный период по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям).



Источник: http://delo.ua/

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