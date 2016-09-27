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Рынок недвижимости может выйти на «пиковые» показатели в течении двух лет

Рынок недвижимости может выйти на «пиковые» показатели в течении двух лет
27 сентября 2016
По активности строительства жилой сегмент сейчас догоняет показатели 2008 года, а по другим типам недвижимости ситуация не столь привлекательна. Об этом ИАП «Столичная недвижимость» рассказала Ольга Соловей, основательница Ukrainian Real Estate Club.
«Темпы строительства по Украине в первом полугодии 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 9%. Традиционно, главным локомотивом в росте строительства выступает Киев и Киевская область, на которые приходится треть от всего объема строительства в Украине. Несмотря на такую ??положительную динамику, специалисты прогнозируют, что в конце 2017-го – в 2018-м годах рынок недвижимости должен выйти на те же высокие показатели, которые наблюдались в 2007-2008 годах», – отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев текущего года в строительство зданий было вложено более 10 млрд. 
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