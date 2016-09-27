Главная > Новости компаний > Гройсман поручил срочно подать проекты финпланов госпредприятий на 2017г
﻿

Версия для печати
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Гройсман поручил срочно подать проекты финпланов госпредприятий на 2017г

Гройсман поручил срочно подать проекты финпланов госпредприятий на 2017г
27 сентября 2016
Премьер-министр Владимир Гройсман назвал "ненормальной" ситуацию, когда финансовый план НЭК "Укрэнерго" правительство утверждает в конце сентября, и поручил министерствам и ведомствам срочно подать проекты финансовых планов на 2017 год.

"На все компании госсектора внести финансовые планы на следующий год", – поставил задачу премьер на заседании Кабмина во вторник, при этом подчеркнув личную ответственность министров.

В ходе заседания Кабинет министров в целом утвердил финплан "Укрэнерго" на 2016 год, однако дал еще три дня на его доработку, а министр внутренних дел Арсен Аваков, в свою очередь, потребовал предоставить ему все документы по этому финплану.

В.Гройсман также подверг критике главу Минэнергоугля Игоря Насалика за то, что во главе "Укрэнерго" по-прежнему находится исполняющий обязанности, а министр не подает представление на нового руководителя, хотя конкурс по его отбору уже проведен.
comments powered by Disqus
РЕЙТИНГИ КНИЖНЫЙ КИОСК
загрузка...

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

, , , , ,
Июль&nbsp;05
№05 Июль, 2016
проекты:
Система Orphus
© Компаньон Груп, 2016. Все права защищены.
Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии ссылки
и прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес
материала на http://www.companion.ua/.
*/?>