Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Гройсман поручил срочно подать проекты финпланов госпредприятий на 2017г
27 сентября 2016
Премьер-министр Владимир Гройсман назвал "ненормальной" ситуацию, когда финансовый план НЭК "Укрэнерго" правительство утверждает в конце сентября, и поручил министерствам и ведомствам срочно подать проекты финансовых планов на 2017 год.
"На все компании госсектора внести финансовые планы на следующий год", – поставил задачу премьер на заседании Кабмина во вторник, при этом подчеркнув личную ответственность министров.
В ходе заседания Кабинет министров в целом утвердил финплан "Укрэнерго" на 2016 год, однако дал еще три дня на его доработку, а министр внутренних дел Арсен Аваков, в свою очередь, потребовал предоставить ему все документы по этому финплану.
В.Гройсман также подверг критике главу Минэнергоугля Игоря Насалика за то, что во главе "Укрэнерго" по-прежнему находится исполняющий обязанности, а министр не подает представление на нового руководителя, хотя конкурс по его отбору уже проведен.