Гройсман поручил срочно подать проекты финпланов госпредприятий на 2017г



"На все компании госсектора внести финансовые планы на следующий год", – поставил задачу премьер на заседании Кабмина во вторник, при этом подчеркнув личную ответственность министров.



В ходе заседания Кабинет министров в целом утвердил финплан "Укрэнерго" на 2016 год, однако дал еще три дня на его доработку, а министр внутренних дел Арсен Аваков, в свою очередь, потребовал предоставить ему все документы по этому финплану.



В.Гройсман также подверг критике главу Минэнергоугля Игоря Насалика за то, что во главе "Укрэнерго" по-прежнему находится исполняющий обязанности, а министр не подает представление на нового руководителя, хотя конкурс по его отбору уже проведен.

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