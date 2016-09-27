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Иран откажется от заморозки добычи нефти

Иран откажется от заморозки добычи нефти
27 сентября 2016
Иран присоединился к встрече стран-производителей нефти в Алжире лишь с целью обменяться мнениями по поводу заморозки уровня добычи или ее снижения, а не для поддержки подобного соглашения.

"Я здесь для обмена мнениями, не более того", — ответил министр нефти Ирана Бижан Зангане на вопрос о том, будет ли Иран предлагать заморозку либо сокращение уровня добычи.

Ранее министр нефти и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино заявил, что цены на нефть могут упасть ниже $20 за баррель, если крупнейшим нефтедобытчикам не удастся договориться во время встречи в Алжире о координации действий и решений.
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