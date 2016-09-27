Борьба с контрабандой принесла бюджету дополнительно 2 млрд грн

Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, если на первом этапе реформирования таможни поступления в бюджет уменьшились, что было связано с тем, что нарушители затаились и перестали везти контрабандный товар, то вскоре поступления начали расти благодаря тому, что начали завозить товар и уплачивать таможенные платежи.

«Я говорил, по августу план был 19 миллиардов плюс — мы получили 21 миллиард плюс. Это означает, что 2 миллиарда 340 миллионов в счет того, что мы уничтожаем аферы, которые происходят на таможне. Но там все еще только в начале, еще много чего нужно изменить. Нужно менять всю систему», — отметил премьер.

В планах правительства также изменение администрирования налогов, что значительно облегчит работу бизнеса в Украине.

«Нам надо менять систему администрирования налогов. На мой взгляд, команда Министерства финансов, министр финансов разработали достаточно хороший документ, который может лечь в основу изменений налоговой системы. Это означает, что эти изменения будут призваны, в первую очередь, для того, чтобы упростить администрирование — то, за что постоянно цепляются проверяющие. Поэтому вопрос администрирования сегодня даже важнее, чем сами ставки налогов», — заявил Гройсман.

В то же время премьер назвал абсолютно приемлемыми ставки налогов, действующих в нашей стране.

Напомним, ранее по инициативе правительства начали работать 20 совместных мобильных групп по предупреждению и выявлению нарушений на таможне.

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