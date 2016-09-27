НБУ решил ликвидировать государственный "Госзембанк"

ПАО "Госзембанк" отнесено к категории неплатежеспособных 26 июля в соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности".

Как отмечают в НБУ, в банке не были размещены вклады физических лиц, поэтому нагрузка на Фонд гарантирования вкладов физических лиц отсутствует.



Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился к НБУ с предложением ликвидировать "Государственный земельный банк" 23 сентября.

Фонд планировал продать банк инвестору, для чего была проведена независимая оценка стоимости акций и на ее основании установлена минимальная цена продажи банка – 155 млн грн. Однако продажа не была осуществлена по причине отсутствия заявок.

Напомним, 10 сентября 2014 года Кабмин было принято решение ликвидировать "Госзембанк". 28 декабря 2015 года Кабмин внес в Раду законопроект о реорганизации и приватизации банка.

Правительство создало "Госзембанк" 2012 года. На банк возлагались задачи относительно кредитной поддержки предприятий агропромышленного комплекса и внедрения соответствующих государственных программ.

В условиях отсутствия соответствующих изменений в законодательство, банк с момента получения банковской лицензии почти не осуществлял банковскую деятельность.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus