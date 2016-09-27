Съездить в Киев, развлечься и сэкономить? Да!

Где искать развлечения?

Оболонь — лидер по количеству и масштабам торгово-развлекательных центров. По разным оценкам здесь сосредоточено 75–85 % киевских бутиков ведущих брендов и развлекательных комплексов. Целых два здания занимает ТРК «Дрим Таун» с аквапарком, ролледромом, катком, боулингом, керлингом и кинотеатром. На ул. Луговой находится ТРЦ «Караван».

Для экстремалов — масса возможностей получить дополнительный выброс адреналина. Это прогулки на воздушном шаре, прыжки с пешеходного моста (роупджампинг) и самый длинный в Европе канатный спуск (троллей). Его протяженность — от арки Дружбы Народов через Днепр до Труханового острова. Начиная с октября, цены на эти виды развлечений снижаются.

На Соломенке находятся ТРЦ «Большевик», «Космополит», «Мармелад», развлекательный квест-центр Inside. Мультиплекс-кинотеатры, кафе, детские и арт-зоны, возможности для активного отдыха ждут гостей. Чтобы получить яркие эмоции от аттракционов и заряд бодрости от общения с природой, отправляйтесь в парк культуры и отдыха «Нивки».

У верховья реки Лыбидь находится знаменитый дендропарк, исторический музей украинской культуры и быта «Мамаева слобода». В экскурсии включают осмотр Байкового кладбища. Место, где похоронены известные украинцы, интересно с исторической, культурной и даже эстетической позиций. Некоторые могилы оформлены, как произведения искусства.

Анонс ближайших мероприятий в Соломенском районе Киева

Фестиваль «Де кіно» (30.09–01.10.2016), посвященный современному украинскому кинематографу. Место проведения — киностудия Film.ua Group (ул. Закревского, 22). Вход свободный. В фестивальные дни от станций метро «Левобережная» и «Петровка» ходят бесплатные автобусы с получасовым интервалом.

Юбилейный V фестиваль ретротехники Old Car Land (30.09–02.10.2016) пройдет в Музее авиации (ул. Медовая, 1). Гости смогут увидеть редчайшие автомобили и осмотреть экспозицию музея — более 70 самолетов и вертолетов.

Где найти недорогое жилье: рекомендации гостям Киева

Аренда недвижимости дешевле в левобережных районах. Но туристы, приезжая за развлечениями и достопримечательностями, предпочитают селиться на правом берегу, неподалеку от основных мест интереса.

Сервис онлайн-бронирования Dobovo.сom поделился информацией о ценах на посуточную аренду квартир в правобережных районах Киева. Престижные и дорогие — Печерский и Шевченковский. Дешевле посуточная аренда квартир в Соломенском районе и на Оболони. Здесь развиты транспорт и социальная инфраструктура. В этом зеленом районе Киева много парков, скверов и просто зеленых насаждений. Снять бюджетную квартиру посуточно в Соломенском районе можно даже за 100 грн, двухуровневые апартаменты с сауной — за 2600 грн, а отдельный шикарный дом — за 7500 грн в сутки. Цены определяет площадь квартиры или дома, уровень ремонта, качество мебели и техники, чем месторасположение. Средняя цена аренды квартир — 250–1000 грн.