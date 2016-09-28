ОКОЛО 30 УКРАИНСКИХ КОМПАНИЙ ПОЕДУТ В ВЕНУ НА УКРАИНСКО-АВТСРИЙСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ 20 ОКТЯБРЯ

Организатором мероприятия с украинской стороны традиционно выступит Торгово-промышленная палата Украины. Отечественную бизнес-делегацию возглавит президент Палаты Геннадий Чижиков. Такой форум является ежегодным и проводится совместно с Федеральной палатой экономики Австрии и Посольством Украины в Австрии с 2007 года. В частности, в прошлом году его посетили представители 130 австрийских и 60 украинских компаний.

«Австрию интересует Украина как объект для инвестиций. Это нам доказал еще прошлогодний бизнес-форум. Для украинского бизнеса Австрия всегда была в фокусе его европейских устремлений. Эта страна создала комфортные условия для работы на ее территории для местного бизнеса и представительств иностранных компаний, в том числе украинских. И нам есть чему у нее поучиться. Сфера интересов украинцев в Австрии - АПК, логистика, энергетика, туризм, переработка вторичного сырья, строительство», - отмечает Геннадий Чижиков.

Кроме того, украинский бизнес надеется на договоренности с австрийцами по трансферу их технологий в сфере энергосбережения и энергоэффективности, которые сегодня признаны одними из лучших в мире.



В рамках форума после пленарной части будут работать две экспертные секции: одна - для австрийцев, вторая - для украинских представителей. Задача экспертов - проинформировать участников об особенностях ведения бизнеса в Украине и в Австрии. Вторая часть форума предусматривает индивидуальные переговоры бизнесменов в режиме В2В.



Также запланированы переговоры руководителей ТПП Украины и Федеральной палаты экономики Австрии о дальнейших совместных действиях в целях поддержки украинско-австрийского бизнес-сотрудничества на 2017 года.

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