22–23 октября – встреча с директорами британских школ-пансионов в Киеве

Когда:

11:00–17:00, суббота, 22 октября,

12:00–17:00, воскресенье, 23 октября.



Где: гостиница «Хаятт», Киев, ул. А. Тарасовой, 5.



В программе:

индивидуальные беседы с директорами британских школ;

консультации экспертов по британскому образованию;

тематические семинары

вступительные собеседования, тесты и экзамены;

скидки и стипендии от британских школ (например, Bedstone College готов предоставить талантливым ребятам стипендию в размере 50% стоимости обучения);

встречи с украинскими учениками британских школ и их родителями.

Для британских школ характерны разные философские доктрины и подходы к обучению. На выставке вы сможете познакомиться с самыми разнообразными школами. King Edward’s School Witley – одна из старейших школ Британии, которая не изменяет своим традициям с 1553 г. Ackworth School с XVIII века поддерживает квакерские принципы, воспитывая в учениках терпимость и милосердие. Международный колледж для старшеклассников CATS гордится своей молодостью, оборудованием хай-тек и новаторскими методами преподавания. Cardiff Sixth Form College в течение нескольких последних лет возглавляет рейтинг британских школ по результатам A-level. Queen Ethelburga’s College предлагает великолепные условия проживания, которые являются лучшими в Европе.



Помимо частных школ, на выставке будут представлены провайдеры летних языковых курсов на базе школ-пансионов. Такие программы – прекрасный и безболезненный способ «примерить» британское образование и конкретную школу на вашего ребенка.



За десять лет своего существования выставка круто поменяла жизнь не одной украинской семьи. Октябрьский уикенд может стать определяющим и в судьбе вашего ребенка. Личное живое общение с директорами, учениками школ и их родителями позволит вам почувствовать «правильную» для своего ребенка школу и принять окончательное решение.



«Придумать причины, по которым чего-то не следует делать, и поддаться сомнениям всегда проще всего. Можно долго убеждать себя в том, что ребенок должен жить с родителями, должен понимать страну, в которой он родился. При желании можно написать книгу под названием «1000 причин не делать этого».



И в этой тысяче причин на самом деле кроется наш страх, незнакомый детям, которые быстро адаптируются к удивительной и насыщенной новыми знаниями и увлечениями жизни, заводят друзей со всего мира. И именно этот страх мы должны преодолеть, чтобы не передать его дальше, чтобы дети были свободны по-настоящему, глобально. Свободны в выборе места ведения бизнеса, места жительства, приложения своих знаний и умений. Дайте ребенку этот шанс раскрыться на сто процентов, найти себя. Дайте ему шанс реализовать себя в мировой культуре и экономике».

Юрий Шилов, отец Дмитрия (Millfield Preparatory School)



«Школа-пансион – это не только учеба. Когда мы учились в Sixth Form, у нас, как у самых старших, была привилегия – ежедневная большая перемена длиной в целый урок. Во время этой перемены нас собиралось человек двенадцать в кафе возле школы. Самое веселое было то, что все были из разных стран: Японии, Китая, Малайзии, Франции, Австрии, Словакии, Украины и многих других. В такие моменты понимаешь, что без знания английского языка ты бы никогда не встретил этих людей. В ближайшее время после окончания школы я и моя соседка по комнате, словачка, полетим в гости к нашей общей подруге в Японию.



Англия – удивительная страна, которая дала мне возможность завести невероятных друзей и понять, что мир – большой и интересный».

Анастасия Бродовская, выпускница Wellington School (19 лет, Киев)



Возле каждого стенда, а также на семинарах будут работать переводчики. Организатор — образовательное агентство «Бизнес-Линк» при поддержке посольства Великобритании в Украине.



Посещение выставки – бесплатное. Для получения пригласительного необходимо пройти регистрацию на сайте или связаться с организатором по телефону +38 044 494 20 80