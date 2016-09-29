Как вернуть свой вес после беременности и родов?

Следуйте природе. Ребенок должен быть на грудном вскармливании. Для него это залог здоровья, уникальная возможность получить все необходимое - питание, спокойную адаптацию к жизни вне утробы, защиту от инфекций. Для мамы – это расходование уже набранных для этого энергетических запасов. Ведь для выработки молока нужны дополнительные калории, и если не переедать, то само по себе грудное вскармливание способствует похудению.

Диета после родов должна быть. И ее задача не похудение, а пополнение отданных ребенку с молоком микроэлементов и полезных веществ. Также в начальный, адаптационный период незначительные ограничения позволяют мягко подготовить еще незрелый желудочно-кишечный тракт ребенка к питанию. Поэтому обратите внимание, в первые две-три недели нужно отказаться от продуктов с ярко выраженным вкусом и ароматом, от продуктов, вызывающих газообразование (белокачанная капуста, редис, бобовые).

И, конечно, воздержаться от кофе, сладкого и мучного. В большинстве случаев - это продукты для настроения, а не для пользы. Кроме аллергических реакций, колик и возбужденного состояния, ребенку они ничего не дадут.

В первые 6 месяцев после родов рацион мамы в обязательном порядке должен включать каши. Традиционно – это гречка, овсянка, рис и кукурузная крупы. Каши желательно есть по утрам. Так называемые «длинные углеводы», очень полезные для здоровья, будут расходоваться на протяжении всего дня, «не трансформируясь» в жир.

Начинать с овощей нужно по следующему принципу – сначала вводим зеленые, потом – желтые, и последними – красные. Листовые салаты можно есть без ограничений, они богаты всеми микроэлементами, и одновременно не перегружают желудочно-кишечный тракт. Поэтому делайте себе салаты на их основе и заправляйте их полезными маслами. Это может быть подсолнечное, оливковое, кукурузное масло, масло тыквы, виноградной косточки. Важно здесь, чтобы выбор отдавался маслам холодного отжима.

«Ошибки, приводящие к лишним килограммам, начинаются еще во время беременности, -, - когда будущие мамы не контролируют свое питание и успокаивают себя аргументом, что теперь им можно и нужно есть за двоих. В роддом они приходят с прибавкой веса свыше 20 кг, и врачи укоризненно качают головой – лишние килограммы повышают риск проблем беременности и родов».Следующая ошибка, которая приводит к послеродовому избыточному весу – это дефекты рациона, которые имеют под собой благое намерение – продуцирование большего количества молока, с большей жирностью. Слушая старшее поколение, молодые мамы «налягают» на сгущенку, орехи, бульоны в надежде, что это способствует сытости и здоровью малыша. Но это не так. Во-первых, продукция молока напрямую не зависит от того, что и сколько мама ест. Во-вторых, для человеческого молока вообще нет понятия «жирности». У каждой мамы вырабатывается уникальное по составу молоко, которое необходимо ребенку и соответствует его потребностям. Лишние калории не добавляют женскому молоку питательности, они формируют жировые отложения.«Генетическая предрасположенность к избыточному весу, постоянное недосыпание и стресс, который так характерен будущем мамочкам, еще в больше степени усугубляют проблему», -Очень часто после родов мамы страдают запорами. Для профилактики этой проблемы замените дорогостоящие мягкие слабительные семенами льна. Их сейчас можно приобрести и на базаре, и в супермаркете. Размолов и добавив их в кашу, легко добиться нормализации опорожнения кишечника.Следуя этим несложным советам и рекомендациям, Вы очень быстро придете в форму. И в этом процессе и мама и маленький человечек будут чувствовать себя комфортно и здорово!