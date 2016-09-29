Как вернуть свой вес после беременности и родов?

«Ошибки, приводящие к лишним килограммам, начинаются еще во время беременности, - рассказывает врач-диетолог клиники Into-Sana Деревянко Наталья Алексеевна
, - когда будущие мамы не контролируют свое питание и успокаивают себя аргументом, что теперь им можно и нужно есть за двоих. В роддом они приходят с прибавкой веса свыше 20 кг, и врачи укоризненно качают головой – лишние килограммы повышают риск проблем беременности и родов».
Следующая ошибка, которая приводит к послеродовому избыточному весу – это дефекты рациона, которые имеют под собой благое намерение – продуцирование большего количества молока, с большей жирностью. Слушая старшее поколение, молодые мамы «налягают» на сгущенку, орехи, бульоны в надежде, что это способствует сытости и здоровью малыша. Но это не так. Во-первых, продукция молока напрямую не зависит от того, что и сколько мама ест. Во-вторых, для человеческого молока вообще нет понятия «жирности». У каждой мамы вырабатывается уникальное по составу молоко, которое необходимо ребенку и соответствует его потребностям. Лишние калории не добавляют женскому молоку питательности, они формируют жировые отложения.
«Генетическая предрасположенность к избыточному весу, постоянное недосыпание и стресс, который так характерен будущем мамочкам, еще в больше степени усугубляют проблему», - продолжает Деревянко Н. А. врач-диетолог клиники Into-Sana.
Несколько советов диетолога: как быстрее прийти в форму после родов.
- Следуйте природе. Ребенок должен быть на грудном вскармливании. Для него это залог здоровья, уникальная возможность получить все необходимое - питание, спокойную адаптацию к жизни вне утробы, защиту от инфекций. Для мамы – это расходование уже набранных для этого энергетических запасов. Ведь для выработки молока нужны дополнительные калории, и если не переедать, то само по себе грудное вскармливание способствует похудению.
- Диета после родов должна быть. И ее задача не похудение, а пополнение отданных ребенку с молоком микроэлементов и полезных веществ. Также в начальный, адаптационный период незначительные ограничения позволяют мягко подготовить еще незрелый желудочно-кишечный тракт ребенка к питанию. Поэтому обратите внимание, в первые две-три недели нужно отказаться от продуктов с ярко выраженным вкусом и ароматом, от продуктов, вызывающих газообразование (белокачанная капуста, редис, бобовые).
- И, конечно, воздержаться от кофе, сладкого и мучного. В большинстве случаев - это продукты для настроения, а не для пользы. Кроме аллергических реакций, колик и возбужденного состояния, ребенку они ничего не дадут.
- В первые 6 месяцев после родов рацион мамы в обязательном порядке должен включать каши. Традиционно – это гречка, овсянка, рис и кукурузная крупы. Каши желательно есть по утрам. Так называемые «длинные углеводы», очень полезные для здоровья, будут расходоваться на протяжении всего дня, «не трансформируясь» в жир.
- Начинать с овощей нужно по следующему принципу – сначала вводим зеленые, потом – желтые, и последними – красные. Листовые салаты можно есть без ограничений, они богаты всеми микроэлементами, и одновременно не перегружают желудочно-кишечный тракт. Поэтому делайте себе салаты на их основе и заправляйте их полезными маслами. Это может быть подсолнечное, оливковое, кукурузное масло, масло тыквы, виноградной косточки. Важно здесь, чтобы выбор отдавался маслам холодного отжима.
Очень часто после родов мамы страдают запорами. Для профилактики этой проблемы замените дорогостоящие мягкие слабительные семенами льна. Их сейчас можно приобрести и на базаре, и в супермаркете. Размолов и добавив их в кашу, легко добиться нормализации опорожнения кишечника.
Следуя этим несложным советам и рекомендациям, Вы очень быстро придете в форму. И в этом процессе и мама и маленький человечек будут чувствовать себя комфортно и здорово!