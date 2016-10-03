CIS SME Banking Conference 2016 – итоги

Райффайзен Банк Аваль – крупнейший в Украине банк с иностранным капиталом (по размеру активов), который также является лидером по качеству обслуживания в украинском банковском секторе

Softgenic Systems - международная компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для коммерческих банков и небанковских финансовых организаций.

Standard Commerce Bank.

Конференция открылась презентацией Владислава Рашкована (SD Capital, экс-НБУ) о моделях банковского бизнеса в Украине – существующих и перспективных.О потребительских настроениях малого и среднего бизнеса, выявленных по итогам ежегодного исследования, рассказала Лидия Кулыба (GfK).Эффективности банковского бизнеса, текущим вызовам и новым возможностям, которые открываются в том числе и для банков благодаря программам Horizon2020 и COSME, была посвящена дискуссионная панель, участниками которой стали Екатерина Рожкова (НБУ), Елена Коробкова (НАБУ), Дмитрий Носов (МЭРТ).Белорусский опыт государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса был презентован в докладе Юлии Кавецкой (Банк развития Республики Беларусь).Екатерина Ригг и Марина Исмаила представили текущие программы ЕБРР, направленные, как на финансовую, так и на консультационную поддержку МСБ в Украине.Отдельным блоком конференции стали доклады по краудлендингу – современному финансовому инструменту, весьма популярному в мире, но пока не очень распространенному в СНГ. Участникам конференции были представлены 2 кейса – от Альфа-Банка (Россия) – проект «Альфа-Поток», и от ПриватБанка – проект КУБ, в который помимо финансовой, вкладывается и социальная составляющая.Одним из ключевых докладов конференции стала презентация Оксаны Куцоконь (Райффайзен Банк Аваль), посвященная опыту банка в кредитовании малого и среднего бизнеса в условиях экономической неопределенности.David Estrakh (Standard Commerce Bank, США) рассказал о возможностях применения инструментов торгового финансирования, в т.ч. для клиентов МСБ при развитии экспорта товаров и услуг.Блок агробизнеса был представлен презентациями Виктора Горбачева (IFC) и Николая Гука (проект USAID Agroinvest).Одной из самых интересных презентаций конференции по оценке участников, стал доклад Руслана Кравца (НБУ) о развитии безналичной (cashless) экономики, текущий ситуации в Украине и близлежащих странах, а также перспективных шагах, направленных на повышение уровня безналичных операций в стране.Блок энергоэффективности был представлен докладом Софьи Линн (IFC), а также кейсом Укргазбанка. Евгений Мецгер представил итоги работы банка по кредитованию ОСМД, где банк занимает лидирующие позиции на рынке, а также о новом направлении – кредитовании ЭКО-проектов, на которых банк планирует специализироваться.Завершила конференцию дискуссионная панель об открытых возможностях для бизнеса – экспортном потенциале, социальном предпринимательстве, стартапах. Участниками дискуссии стали Виталий Бигдай и Василий Назарук (WNISEF), Станислав Лячинский (Фонд «Відродження»), Игорь Бураковский (Институт экономических исследований и политических консультаций).Участниками конференции стали около 100 представителей банков и микрофинансовых организаций Украины, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, Армении.Спонсорами конференции выступили:Медиапартнерами конференции выступили: финансовый портал Минфин, портал Delo.ua; Companion Group и интернет-магазин деловой литературы Kniga.biz.ua.