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RULIK MORGAN СОСТАВИЛ РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТНЫХ САЙТОВ в СНГ - TOP 10 ТИЦ СМИ ПОРТАЛОВ

RULIK MORGAN СОСТАВИЛ РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТНЫХ САЙТОВ в СНГ - TOP 10 ТИЦ СМИ ПОРТАЛОВ
03 октября 2016
ТОП 10 ТИЦ НОВОСТНЫХ САЙТОВ И СМИ ПОРТАЛОВ ЗА СЕНТЯБРЬ 2016

Вот и закончился первый месяц осени 2016 года и настало время узнать лидеров рейтинга Яндекс ТИЦ 
Первое место ТОП ТИЦ 1 возглавил КОММЕРСАНТ, посещаемость ресурса 20,1 миллионов посетителей в месяц, Воторое место ТОП ТИЦ 2 ИЗВЕСТИЯ, третье сайт ГАЗЕТА.RU. 
А так же второй месяц подряд удивляет своей напористостью сайт газеты СЕГОДНЯ, которая поднялась в рейтинге и занимает позицию ТОП 9 ТИЦ СМИ СНГ.


Исходя из полученных данных, выявлено, что посещаемость сайта, не является определяющим фактором максимального индекса цитирования (ТИЦ). Самый посещаемый сайт в ретинге ТОП ЯНДНДЕКС ТИЦ оказался сайт GAZETA.RU 35,8 Миллионов Посетителей в Месяц. Впечатляет.
Ну что ж пожелаем удачи всем сайтам - участникам рейтинга в следующим месяце и помним чем выше ТИЦ, тем интересней Ваш сайт считает Яндекс жизнь в интернете.
​Мировые сайты-гиганты с высоким ТИЦ являются: Youtube ТИЦ 100000, wikipedia.org ТИЦ 150000, Facebook ТИЦ 500000.


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Автор: Rulik Morgan 
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