RULIK MORGAN СОСТАВИЛ РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТНЫХ САЙТОВ в СНГ - TOP 10 ТИЦ СМИ ПОРТАЛОВ

Первое место ТОП ТИЦ 1 возглавил КОММЕРСАНТ, посещаемость ресурса 20,1 миллионов посетителей в месяц, Воторое место ТОП ТИЦ 2 ИЗВЕСТИЯ, третье сайт ГАЗЕТА.RU.
А так же второй месяц подряд удивляет своей напористостью сайт газеты СЕГОДНЯ, которая поднялась в рейтинге и занимает позицию ТОП 9 ТИЦ СМИ СНГ.
Исходя из полученных данных, выявлено, что посещаемость сайта, не является определяющим фактором максимального индекса цитирования (ТИЦ). Самый посещаемый сайт в ретинге ТОП ЯНДНДЕКС ТИЦ оказался сайт GAZETA.RU 35,8 Миллионов Посетителей в Месяц. Впечатляет.
Ну что ж пожелаем удачи всем сайтам - участникам рейтинга в следующим месяце и помним чем выше ТИЦ, тем интересней Ваш сайт считает Яндекс жизнь в интернете.
Мировые сайты-гиганты с высоким ТИЦ являются: Youtube ТИЦ 100000, wikipedia.org ТИЦ 150000, Facebook ТИЦ 500000.
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Автор: Rulik Morgan