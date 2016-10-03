Акцизы на табак: курильщики станут платить больше

Повышение акцизов на табак — действенный инструмент наполнения бюджета и сохранения здоровья.



Об этом говорили эксперты в ходе пресс-завтрака, где участники обсудили сценарий повышения акцизов на табак в 2017 году, предложенный Министерством финансов Украины в рамках законопроекта №5132, зарегистрированного в Верховной Раде Украины 15 сентября 2016 года.



Министерство финансов Украины предлагает повысить специфическую ставку акциза на табак на 30%.



По расчетам экспертов, это позволит получить доходы на уровне 36-39 млрд грн в Государственный бюджет в 2017 году.



Отметим, что в 2016 году доходы от табачных акцизов должны составить 30-32 млрд грн.



Кроме этого, такой шаг, по мнению специалистов, позволит уменьшить уровень потребления сигарет примерно на 10% при росте средней цены пачки сигарет на 4-5 грн.



Эксперты отметили, что политика налогообложения табачных изделий в предыдущие годы подтвердила свою эффективность. В частности, благодаря повышению акцизов на табак на 40% в 2016 году, за январь-июль 2016 года в Госбюджет поступили рекордные 18,8 млрд грн. от табачных акцизов.



Это, по подсчетам экономистов, на 6,8 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2015 года.

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