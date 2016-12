FORUM ONE UKRAINE Бизнес-форум с Робертом Кийосаки и Бодо Шефером!

Форум соберет более 3 500 владельцев крупных компаний, топ-менеджеров, предпринимателей и инвесторов.На мероприятии выступят признанные финансовые гении современности во главе с, который посетит Украину впервые! Также на форуме выступят:не так хорошо известен широкой публике, но является незаменимым профессионалом из команд Роберта Кийосаки и Дональда Трампа. Том – настоящий гуру в вопросах налогов и их оптимизации.Известный бизнесмен,, удививший многих своей карьерой также поделится секретами благодаря которым, огромное количество бизнесменов стали успешными. Сэнди Джадейджа занимает почетное место в топ-50 списке самых влиятельных людей и является одним из лучших экспертов на Forex, CFD и Spread Betting.- выдающийся американский миллиардер, бизнесмен с блистательной карьерой, элитный тренер тысяч бизнесменов и СЕО. На своих выступлениях он передает сплав персонального успеха и уникального опыта. Послужной список Дэна Пеньи: президент Kennedy Industries Inc., председатель JPK Industries, Inc, основатель Guthrie групп.- обладатель степени МВА в сфере управления и финансов. Бизнесмен с успешными бизнесами во многих странах Европы и в Китае. Свыше 26 лет проводит тренинги для бизнесменов, политических деятелей из стран Востока, Европы, Америки, Южной Африки. Марк Де Турк занимает почетную должность советника членов Парламента Евросоюза. Почти 15 лет, а именно с 1989 г., выступает советником у политических деятелей разных стран, в том числе чиновников правления Бельгии.Спикеры Forum One Ukraine – эксперты, которые вдохновили и продолжают вдохновлять многих успешных сегодня предпринимателей. Они поделятся финансовыми кейсами из личной практики, и расскажут о мировых тенденциях и перспективах развития финансового рынка.Компания Olerom, во главе с Ольгой Редзюк, известна тем, что за последние 2 года привезла в Украину многих известных во всем мире спикеров. У компании богатый опыт проведения глобальных и значимых событий для бизнес-пространства Украины.Трудно переоценить важность проведения первого Forum One Ukraine в апреле прошлого года – ведь это была революция для рынка бизнес-ивентов Украины. В прошлогоднем форуме приняли участие ведущие мировые финансовые лидеры и стратеги, такие как Ричард Брэнсон, Габор Джордж Берт, Фредрик Харен, Джон Вон Эйкен, Евгений Чичваркин, Бен Сандерс.Forum One Ukraine-2016 организован с целю дать ответы бизнес-сегменту на вопросы о том, как справляться с новыми вызовами нашего турбулентного времени. Уже этой осенью, мировые спикеры поделятся с украинцами своими секретами и работающими стратегиями, которые уже помогли достичь успеха и финансовой свободы миллионам людей.Более подробная информация о Форуме, его программе и спикерах по ссылке: http://forumone.olerom.com/ Справки по телефонам: (067) 327-91-49, (063) 526-82-80, (050) 353-17-57