СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЖЕТ СТАТЬ НОВЫМ ЭТАПОМ РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-ВЗАИМООТНОШЕНИЙ УКРАИНЫ И КАЗАХСТАНА

Во время бизнес-форума «Украина – Казахстан», который прошел в Киеве 4 октября 2016 года топ-менеджеры 17 казахстанских предприятий машиностроительной, химической, пищевой, металлургической отраслей промышленности провели переговоры с представителями 50 украинских компаний о сотрудничестве. Торговая миссия казахстанских производителей была организована Национальным агентством по экспорту и инвестициям Казахстана «Kaznex Invest» совместно с Торгово-промышленной палатой Украины при поддержке Посольства Казахстана в Украине.

«За 25 лет независимости Казахстан стал тем самым хабом, с которого легко стартовать на рынки средней Азии. Украинским компаниям стоит на это обратить особое внимание. В 2017 году в Астане состоится крупнейшая международная выставка ЭКСПО-2017, в которой ожидается участие более 100 стран мира и 2-3 миллионов посетителей. В рамках этого мероприятия мы обязательно проведем украинско-казахстанский бизнес-форум. За последние годы, по известным причинам, мы наблюдали падение товарооборота между Украиной и Казахстаном. Сегодня мы должны опять открыть для себя новые-старые возможности, чтобы вывести взаимную работу на новый уровень», - отметил президент ТПП Украины Геннадий Чижиков, открывая форум.

«Время обычной торговли между странами уже прошло. Сегодня нам необходимо сосредоточить свое внимание на кооперации и создании совместных предприятий. Именно такая стратегия сотрудничества станет выигрышной для обеих стран. Между Украиной и Казахстаном создана прекрасная правовая база - сейчас практически нет сфер, которые не урегулированы – её нужно просто эффективно использовать. К сожалению, товарооборот между Казахстаном и Украиной упал от 5 млрд. дол. США в 2010 году до 2 млрд. дол. США в 2015 году. Но это поправимо. Мы явно недооцениваем транспортный и логистический потенциал нового транспортного маршрута из Украины в Китай через страны Центральной Азии, благодаря которому можно будет транспортировать грузы из Украины и стран Северной Европы в страны Азии», - отметил посол Казахстана в Украине Самат Ордабаев.

«Сразу несколько казахских компаний во время форума получили предложения от украинских коллег создать совместные предприятия в Украине. Мы будем отслеживать, как развивается сотрудничество дальше», - отметил управляющий директор АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям KAZNEX INVEST Аскар Арынов.

В процессе экономического сотрудничества Украина могла бы извлечь много полезного из опыта Казахстана в сфере экономических реформ, которые для Украины сейчас очень важны, - это привлечение иностранных инвесторов путем предоставления им преференций, льготное налогообложение, бесплатное использование земли и возмещение части затрат инвестора на строительно-монтажные работы в важных для государства секторах экономики.

Согласно рейтингу Doing Business сегодня Казахстан занимает 42 место по комфортности ведения бизнеса для МСБ, 25 место – по защите инвесторов. На территории страны работают 10 свободных экономических зон.



Пресс-служба ТПП Украины

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